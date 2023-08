El almacenamiento en la nube se entiende como el servicio que ofrecen algunas empresas para almacenar sus datos de forma virtual, es decir, a través de internet. Algunos ejemplos son Google Drive o Dropbox.



Apple, la empresa tecnológica norteamericana, también ofrece almacenamiento online, con un sistema llamado iCloud. Pues bien, la compañía ha anunciado que aumentará los precios de los planes de pago de su servicio.

Los usuarios de iPhones, MacBooks o demás productos de la empresa se han familiarizado con iCloud, pues Apple ofrece 5 GigaBytes (GB) de almacenamiento gratuito a los consumidores de sus productos. Sin embargo, con el tamaño de los archivos de la actualidad y el peso de las fotos y videos grabados por los celulares, que tienen casi la resolución de una imagen capturada o video grabado por una cámara profesional, 5 GB se quedan muy cortos.



Es por eso que muchos de los usuarios pagan dinero mensualmente para aumentar su capacidad de almacenamiento, con planes que, al pagar mensualmente, permiten guardar desde 50 GB de información hasta 2 TeraBytes (TB), o 2000 GB.

La marca Apple se reconoce globalmente por su producto estrella: el iPhone. Foto: iStock

Esta semana, no obstante, Apple anunció en su página web oficial que incrementará los precios de iCloud para Colombia, como también para otros países.



El plan de 2 TB, que antes costaba $27.900 al mes, ahora costará $44.900 al mes, lo que representa un incremento de más del 60%. Puede consultar los precios de los 3 planes ofrecidos en la página oficial de soporte de Apple.



Ante la noticia, los cibernautas no ocultaron su indignación: “Los avaros de Apple acaban de perder mi suscripción a iCloud”, “Entonces, ¿Apple le sube el precio a sus planes de iCloud sólo porque puede?” y “No me sorprende leer que cuando los precios de almacenamiento caen, y Apple debería ofrecernos más espacio, hacen lo contrario e incrementan los precios. Ladrones”, son algunos de los comentarios que los usuarios publicaron en redes sociales.

La empresa estadounidense ya ha sido criticada en repetidas ocasiones por sus precios elevados en comparación con su competencia.

Los dispositivos que pueden instalar iOS 16

