"Envíame la ubicación en tiempo real", "no me cuelgues hasta que llegue", "tómale foto a las placas del carro", son frases que hacen parte de la cotidianidad de las mujeres.



Tomar cualquier transporte es motivo de temor y desconfianza, que solo crece a medida que se conocen, casi a diario, casos de mujeres que han sido víctimas de acoso, hurto y hasta abuso a bordo de los vehículos ya sea a través de aplicaciones o del servicio público.

Es por eso que desde enero de este año una creativa solución se popularizó entre las habitantes de Medellín y Rionegro. Purple Drive nació como una alternativa para las mujeres al contar solamente con conductoras, a quienes ponían en contacto con las usuarias con su intermediación.



Daniela Neira es una de las cabezas detrás de este proyecto, que creció rápidamente y que, en menos de dos meses, se transformó en una aplicación móvil.



La fundadora de Purple Drive cuenta que la seguridad de las mujeres fue su principal motivación a la hora de crear la aplicación.

"Todos los servicios se tenían que reservar una hora antes por WhatsApp. Entre ambos lugares teníamos 50 conductoras que llegaron a través de publicidad. Ellas estaban acostumbradas a las otras aplicaciones, pero se unieron porque se sentían más seguras", afirma y asegura que en este tiempo "nunca pasó nada malo".



Su servicio, que se agendaba por medio de WhatsApp, se empezó a conocer por Twitter, pues las usuarias compartían sus experiencias positivas.

Así funcionará la aplicación Purple Drive

En redes sociales empezó a circular el rumor de que este modelo de transporte solo para mujeres se convertiría en una aplicación móvil y tendría cobertura nacional.



Neira confirma que así será a partir del 25 de marzo, cuando Purple Drive ya esté disponible para descarga en AppStore y PlayStore.



Entre las principales diferencias que tendrá con respecto a Uber, Didi, Indrive y Cabify, por mencionar algunas, es que solo tendrán conductoras tanto en carro como en moto.



Para aquellas que desean estar detrás del volante habrá requisitos de documentación y verificación de identidad, pero no hay ningún costo. De igual forma, las usuarias no tendrán que pagar de más para usar este servicio, pues como explica la fundadora, será similar al de las demás 'apps', para que sea competitivo.

También se podrá solicitar el servicio de motos. Foto: iStock

A esto se le suma que tendrá botón de emergencia para la conductora y la usuaria en caso de que alguna de las dos se sienta en riesgo pueda oprimirlo.



"Nosotros llamaremos a las autoridades correspondientes si eso llega a suceder. Estaremos haciendo el monitoreo", afirma Neira.



Los únicos hombres que podrán tomar el servicio son menores de 15 años y adultos mayores que vayan como acompañantes de una mujer.



"Si es el papá o novio no estaría permitido, pero todo eso está en manos de la conductora", menciona la fundadora de Purple Drive.



También esperan que sea la primera opción de las mujeres trans, "porque ellas son mujeres y también son una población vulnerable en el transporte. Queremos que se sientan seguras", apunta Neira.



Desde la app las usuarias tendrán la posibilidad de compartir el viaje con sus contactos.

Sobre la regulación a este tipo de plataformas, la emprendedora defiende las oportunidades que estas generan especialmente para madres cabeza de familia, como es el caso específico de Purple Drive.



"Con estas aplicaciones mucha gente se puede sustentar. Si las prohíben las personas pierden su sustento diario, entonces estamos esperando qué decisiones se toman", aseguró.



Neira confía en que este desarrollo tendrá muy buena acogida por parte de las mujeres colombianas.



"Nos vamos a sentir más seguras, porque uno siempre sale con miedo de que le va a pasar algo y queremos brindarles tranquilidad, confianza. Que sepan que siempre van a llegar seguras e igual las conductoras. Ellas pueden brindar un servicio, tener un ingreso y ayudarnos a afrontar ese problema de inseguridad que vivimos las mujeres. Todas podemos aportar", concluye.



En videos publicados en TikTok y en redes sociales ya hay varios mensajes de mujeres que celebran la existencia de una app solo para ellas.



"Estoy realmente emocionada", "Me hace feliz porque yo realmente ya no me siento segura cogiendo nada", "Estas iniciativas me llenan el corazón", "Ojalá en mi ciudad hayan suficientes mujeres dedicadas a eso, qué alivio tan grande", son algunos de los comentarios que se aprecian en videos referentes al tema.

