La aplicación móvil ‘The Pattern Astrology’ se ha destacado por ofrecer a sus usuarios predicciones con un alto nivel de autoconocimiento, además, también evita el uso de términos muy técnicos en sus mensajes de adivinación.



Son millones de usuarios a nivel mundial, los que se han dejado cautivar por ‘The Pattern’, asegurando en redes sociales: “nunca he creído en astrología ni en esas cosas; pero ‘The Pattern’ me está dejando cuadrada por lo mucho que acierta sobre cosas de mi personalidad y situaciones de la vida. Me encanta porque me ayuda a analizar y a entenderme a mí misma”.

Sin embargo, la aplicación solamente se encuentra en inglés, por lo que usuarios de otras partes del mundo tienen que traducir las predicciones.



Para registrarse solo debe descargar la aplicación desde Play Store o App Store, ingresar su nombre, género, lugar, fecha y hora de nacimiento, luego el software ofrecerá información sobre el carácter o situación de la vida cotidiana de quien la use.

La ‘app’ ganó popularidad gracias a algunos contenidos en redes sociales de influencers y personas con grandes conocimientos astrológicos que la utilizaron y se dejaron sorprender.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

