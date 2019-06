Más allá de Spotify: cuatro alternativas para descubrir música nueva

Descubrir su banda o canción favorita ya no es exclusivo de lo que suena en las emisoras, lo que publican las grandes productoras de música o lo que recomiendan ciertos DJ e influenciadores musicales. En los últimos cinco años, las plataformas de música por ‘streaming’ han hecho posible encontrar nueva música y géneros gracias a sistemas de recomendación que cada vez son más inteligentes.

Sin duda, Spotify es la más conocida. Sugiere a diario miles de millones de listas de reproducción y se estima que la actividad de sus internautas equivale a cerca de 600 Gb de datos cada día. ¿Cómo lo hace? Mediante algoritmos que se alimentan de lo que escuchan los usuarios y según si reproducen toda la canción o no.



Si bien el servicio consiguió en enero 217 millones de usuarios activos mensuales, de los cuales 100 millones son con suscripción paga –con lo que superó a sus principales competidores: Apple Music y Amazon Prime Music–, ese sistema de recomendaciones puede resultar monótono para algunos o convertirse en una “cadena” sobre qué tipo de música debería escucharse y lo que es popular o no en la industria. Entonces, si usted es un melómano de garaje o alguien que simplemente desea diversificar, estas cuatro alternativas para encontrar y escuchar música en línea le serán de gran ayuda.

Bandcamp

Este es un servicio en el que bandas y artistas tienen un “contacto más directo” con sus fanáticos. La plataforma permite a sus usuarios seguir a sus artistas favoritos y comprarles música directamente, al igual que seguir y compartir con personas con gustos musicales similares.



Las recomendaciones son personalizadas, y este servicio es bastante popular entre artistas que comienzan su proyecto musical. Bandcamp, a diferencia de Spotify, no exige sello discográfico ni pagar por una publicación digital. Además, las ganancias no pasan por un intermediario.



Si esas no son razones de peso, esta fue la plataforma que eligió la banda de rock británico Radiohead cuando la amenazaron cibercriminales. En lugar de pagar los 150.000 dólares que exigían para no publicar las sesiones inéditas de las grabaciones de estudio de ‘OK Computer’, la agrupación liberó las 18 horas de música del álbum en Bandcamp por 18 libras. Las ganancias se destinarán a un grupo activista por el medioambiente.

8tracks

Es un servicio de radio por ‘streaming’ en el que los usuarios pueden acceder a más 300.000 combinaciones de música mediante un sistema de etiquetas que incluye nombres de artistas, canciones y géneros musicales.



La plataforma se alimenta de las creaciones de sus usuarios. Con buscar palabras como ‘Rihanna’ o ‘Heavy Metal’ aparecen cientos de listas de reproducción con música relacionada. Todas son elaboradas cuidadosamente por la misma comunidad. Esto también hace posible que los usuarios se sigan entre sí y se recomienden canciones y artistas.



8tracks se puede usar de forma gratuita o con una suscripción que elimina los anuncios, presentes en la versión sin cobro. La plataforma está disponible para móviles y escritorio, además de permitir la integración con YouTube.

SoundCloud

Disponible para móviles y escritorio, esta plataforma de ‘streaming’ nació en 2007 como una red social para músicos que hoy cuenta con cerca de 40 millones de cuentas registradas. Los usuarios pueden subir y compartir pistas de audio de hasta tres horas de duración, dar ‘me gusta’ y comentar sobre las canciones. Además, la plataforma permite las compras y descargas de audio.



Cuenta con un reproductor que continúa funcionando en segundo plano y puede insertarse con facilidad, en otros sitios web, en forma de ‘widget’. Las pistas también pueden integrarse en redes sociales como Instagram.



El servicio es gratuito y permite crear listas de reproducción que pueden compartirse dentro y por fuera de la red social. Soporta diferentes tipos de archivo de audio como AIFF, WAV, MP3, AMR, WMA, entre otros, y en su biblioteca es posible encontrar desde pódcasts y audiolibros hasta álbumes y sets musicales.

YouTube Music

La popular plataforma de videos, propiedad de Google, ahora cuenta con un servicio dedicado exclusivamente a la música.



Disponible en Colombia desde finales del año pasado, con la 'app', los usuarios pueden ver presentaciones en vivo de festivales como Coachella y los tradicionales videos musicales que ofrece YouTube. La interfaz del inicio se personaliza de acuerdo con los gustos del usuario. La 'app' recomienda videos y notifica sobre nuevos lanzamientos con base en artistas que el usuario haya escuchado. Así mismo, constantemente sugiere listas de reproducción basadas en el género y la actividad diaria de la persona en la plataforma. Además, YouTube Music cuenta con una sección llamada Hotlist, donde se alojan los videos más populares, y una biblioteca en que los usuarios pueden guardar su música favorita. Su versión paga permite escuchar música en segundo plano y sin anuncios. También ofrece la posibilidad de descargar canciones para cuando esté sin conexión.



MARÍA PAULINA ARANGO M.

Redacción Tecnósfera