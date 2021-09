Estas son las aplicaciones que estarán gratis en Google Play en septiembre

Diariamente se descargan cientos de aplicaciones en Google Play, la tienda virtual de Android, que permite acceder a miles de aplicaciones y juegos tanto gratuitos como pagos para equipos y dispositivos móviles.



Algunas de estas plataformas permiten descargas gratis por un tiempo limitado, le contamos cuáles son los títulos a los que podrá acceder desde este 1° de septiembre y que solo durante un periodo podrá acceder a ellos.



Las apps

- Heroes Legend - Epic Fantasy RPG



- Tomb Hunter Pro



- The Hearts PRO



- Over The Bridge PRO



- Colonies PRO



- Correlate - Health Diary and Life



- The Lonely Hacker



- Brightness Control - Brightness Scheduler



- Sudoku Pro



- SnagBricks - Site Auditing, Snagging & Punch List



- Tap Town - Soul Event



- Last Day Survival-Zombie Shooting 24H Dark Dungeon



- Zombie Avengers:(Dreamsky)Stickman War Z



- Freelancer Simulator Inc : Game Dev Money Clicker



- Super Hero Factory Inc Pro



- League of Stickman - Best action game(Dreamsky)



- Hero Z



- App Brightness Manager



- Demon Warrior Premium - Stickman Shadow Action RPG



- Cat Simulator Kitty Craft Pro Edition



- Superhero War Premium: Robot Fight



- Hairy Letters



- Candy Joy : Jelly Bear



- City Destructor HD



- 120X Duplicate File Remover Pro



- Stickman Master: League Of Shadow - Ninja Fight



- Pixel Blade M Vip - Action rpg



- ExtremeJobs Knight’s Assistant VIP



- Math games for kids - Multiplication table (PRO)



- Sudoku : Cartoon



- SUI File Explorer PRO



- Multi-Screen Voice Calculator Pro



- Dead Bunker 2 HD: Gratis (Antes: 0.59€)



- Burning Fortress 2



- Hero Evolution : SP



- True Skate



- Alfacast x screen mirror



- Battery Widget



- D7: pack the colored Dominoes per 7



- Game Booster Pro | Bug Fix & Boost



- Defender Heroes Premium: Castle Defense - Epic TD



- Nougat Square - Icon Pack



- Sketch Me! Pro



- Resize Me! Pro - Photo & Picture resizer



- Gif Me! Camera Pro

TECNÓSFERA

Twitter: @TecnósferaET