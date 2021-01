Cuatro aplicaciones de mensajería enfocadas en la privacidad

El anuncio realizado por WhatsApp sobre los cambios de sus políticas de privacidad ha impulsado a los usuarios a buscar otras alternativas en cuanto a aplicaciones de mensajería instantánea.



Esto se ve reflejado en el acelerado incremento del número de descargas de plataformas como Signal, que ocupó en los últimos días los primeros lugares de Apple Store y Google Play, y Telegram, que superó los 500 millones de usuarios.

Pero hay otras plataformas en el mercado que también son reconocidas por sus políticas de privacidad y por ofrecer alternativas muy completas para comunicarse entre conocidos y familiares. Acá le mostramos cuatro opciones que pueden interesarle si está pensando en cambiar de aplicación.



Vale aclarar que estas no son las únicas en el mercado; y si hay una que le llame la atención, verifique ciertas cosas, como que cuente con un mecanismo de autenticación, que funcione a través de infraestructura propia y no de terceros y que tenga sus propios servidores.



“Una aplicación que prioriza la seguridad debe ofrecer una combinación de la autenticación a través de una identificación única, (sin depender del número de teléfono), contraseña, implementación de doble factor, cifrado de extremo a extremo o verificación de la veracidad del usuario”, señala Dmitry Bestuzhev, director del Equipo de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.



Telegram

Esta aplicación de mensajería, que salió al mercado en el 2013, es gratuita y tiene unas funciones muy similares a las de WhatsApp, permite enviar archivos multimedia de hasta 2GB, hacer llamadas de video y audio.



Cuenta con la opción de crear grupos de conversación, los cuales pueden tener hasta 200.000 miembros. Una de las cosas que la diferencian es el hecho de que el usuario puede acceder a sus chats desde diferentes dispositivos.



También les ofrece a las personas la alternativa de que los mensajes se autodestruyan después de un tiempo determinado. Además, el usuario puede determinar que después de un periodo de inactividad la cuenta se elimine automáticamente.

No cuenta con un cifrado de extremo a extremo automático, la persona debe elegir cuáles son las conversaciones en las cuales quiere activar esta función. La compañía utiliza la tecnología MTProto para cifrar la información de los mensajes que llega a los servidores de la aplicación, estos quedan guardados por un año.



Tiene la función de chats secretos, los mensajes que se envíen a través de ellos no pueden ser reenviados a otros usuarios ni ser descargados, tampoco se les pueden hacer tomas de pantalla.



Wickr Me

La característica principal de la plataforma es su seguridad. Salió al mercado en el 2012 y es usada en un gran porcentaje para comunicaciones empresariales, por agencias gubernamentales e incluso en el sector militar, pero también puede usarla cualquier persona.



La compañía señala que la plataforma cuenta con cifrado de extremo a extremo de múltiples capas.



Entre sus funcionalidades está la de mensajes de texto, llamadas de voz y video individuales y grupales, también permite compartir archivos y tiene almacenamiento ilimitado. Permite así mismo compartir pantalla cuando se está en la versión de escritorio.



No recopila ningún metadato, la aplicación no guarda información referente a la geolocalización del usuario, ni horas de envíos, ni conexión ni datos de la interacción con los contactos.



Además, el usuario la puede configurar para que los mensajes desaparezcan después del tiempo que se quiera, incluso pueden autodestruirse una vez la persona los lea. Cuenta también con la alternativa de impedir capturas de pantalla.



La aplicación incluso se hizo popular porque era la plataforma que usaban los personajes de la serie 'Mr. Robot'.



Signal

La aplicación fue creada por una organización sin fines de lucro y cuenta con un sistema de donaciones. Su enfoque principal es la privacidad.



Cuenta con funciones muy similares a las de WhatsApp, es decir, permite compartir mensajes de texto, así como archivos multimedia de fotos, audios y videos. También tiene videollamadas.



Su servicio es gratuito y las comunicaciones están cifradas de extremo a extremo, por lo que a los mensajes solo pueden acceder los usuarios, y no quedan almacenados dentro de los servidores de la organización, únicamente en el dispositivo de la persona.



A diferencia de otras 'apps', no recopila tantos metadatos. Según ha manifestado Signal, ellos únicamente guardan el número de teléfono de la cuenta y la última conexión d el usuario. También permite que la persona oculte la dirección IP.



La plataforma permite que los usuarios seleccionen si quieren que sus mensajes se autodestruyan después de cierto tiempo o de que el destinatario lo lea. También cuenta con la opción de bloquear las capturas de pantalla en los chats. Ha sido recomendada por Elon Musk, presidente de Tesla; Jack Dorsey, presidente de Twitter, y por el exagente de la CIA Edward Snowden.

Threema

Entre las principales cualidades de la plataforma, creada por una compañía suiza, está que el usuario no necesita incluir su número de teléfono celular para poder

utilizarla. La aplicación crea un ID de forma aleatoria cuando la persona abre la cuenta. El usuario es el que decide si quiere incluir este dato, así como su correo electrónico.



Los mensajes cuentan con cifrado de extremo a extremo, y es de código abierto. Así mismo, no recopila datos de los usuarios. La compañía señala que una vez se envía el mensaje, los metadatos de este se eliminan de una vez y de forma permanente.



Así mismo, la 'app' no accede a la lista de contactos ni sus números de contactos, todo queda en el dispositivo de la persona y no en los servidores de la empresa.



Como las otras plataformas de mensajería, permite realizar mensajes de texto y voz, compartir archivos multimedia de fotos, audios, entre otros. Integra también la alternativa de encuestas y videollamadas. Cuenta con la opción de grupos y listas de distribución.



