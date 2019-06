Cuatro 'apps' para disminuir su impacto ambiental

¿Quiere hacer algo por el medio ambiente y aún no sabe cómo? Puede que su celular le entregue algunas pistas. Si quiere aportar su granito de arena, algunas aplicaciones le animan a mejorar su impacto medio ambiental con recursos, sugerencias y consejos para poner en práctica en su día a día.

Las siguientes son algunas opciones de apps para mejorar su impacto ambiental:

Huella de Carbono

Mida cuál es aproximadamente su 'Huella de Carbono' y estime, con un cuestionario, cuáles son sus prácticas diarias y la cantidad de árboles que se necesitan para recompensar esas emisiones. La app, disponible para iOS y Android, le permite estimar el impacto de instituciones educativas y de transporte.

Abouit

Si lo suyo más bien es escoger qué consume, la 'app' abouit le permite conocer el impacto en el medio ambiente y en la salud de productos en alimentación, cuidado personal, limpieza y electrodomésticos. Con la evaluación los usuarios pueden determinar cuáles son más sostenibles y saludables.



La aplicación, disponible para Android y iOS, tiene un catálogo de más de 16.000 productos, que se actualizan constantemente, y le permite a los usuarios detectar productos escaneando códigos de barras con la cámara de su celular. La evaluación se basa en tres ejes: salud, sociedad y medio ambiente.

Too Good To Go

Para enfrentar el desperdicio masivo de comida en el mundo, la 'app' Too Good To Go permite que restaurantes y establecimientos vendan el exceso de comida a precios bajos en lugar de tirarla.



Esta aplicación, que tiene más de 70.000 descargas a nivel mundial, está dirigida a personas que se quieren unir a la revolución de minimizar el impacto ambiental evitando el desperdicio de alimentos, al tiempo que comen bien y ahorran dinero.

Para hacer el pedido, los usuarios deben seleccionar un establecimiento y hacer el pago a través de la app. Luego, deben recoger la comida durante el horario establecido.



Too Good To Go está disponible en Android y iOS.

Olio

Dicen que la 'basura' de unos es el 'tesoro' de otros, el dicho popular que señala la importancia de reusar y compartir sigue vigente en el mundo de las apps móviles.

Siguiendo la idea de reducir el desperdicio de comida, Olio conecta a personas por su lugar de ubicación para compartir comida y otros implementos, como productos de aseo para el hogar, muchas veces sin costo. La aplicación le permite a usted ofrecer productos que no esté utilizando o intercambiar productos con otros a 5 kilómetros a su alrededor. Según Olio, la mayoría de productos encuentran un destino en menos de dos horas.

Plume Air Report

La 'app' Air Report proporciona en tiempo real los niveles de contaminación en la área en la que se encuentre y pronostica cómo evolucionará la calidad del aire cada hora durante las próximas 24 horas.



Mediante un algoritmo de inteligencia artificial ambiental, Air Report también proporciona recomendaciones personalizadas sobre el mejor momento del día para realizar actividades al aire libre sin sobreexponerse a la contaminación.



La plataforma utiliza datos atmosféricos basados en datos de satélites para pronosticar la calidad del aire a nivel mundial y así entregar información del nivel de contaminación de todas las zonas urbanas del mundo.

¿Olvidamos alguna que usted conozca? Escríbanos por Twitter y comparta con nosotros qué aplicación usa para mejorar su impacto ambiental.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET