En la actualidad, podemos acceder fácil y rápido a una gran variedad de servicios digitales gracias a las aplicaciones. Hay tantas y tan diversas que cada vez más dependemos de nuestro celular.



Pero, en ocasiones, el uso de esas plataformas puede jugar en nuestra contra. Especialmente, cuando su consumo atenta contra el rendimiento de nuestro celular. Por eso en Tech Bit le explicamos qué aplicaciones debe utilizar con cuidado para evitar saturar la batería del dispositivo.



Las que más consumen

En 2021, pCloud, una compañía enfocada en el almacenamiento en la nube con sede en Suiza, realizó el estudio Asesinos secretos del teléfono con el fin de seleccionar las aplicaciones que más consumen batería del celular.



Para el informe, la empresa analizó alrededor de 100 apps populares, así como los respectivos permisos y funciones que conllevan su uso, como la ubicación, la cámara y la batería.

Fitbit, enfocada en salud y fitness, y Verizon, especializada en telefonía móvil y que viene preinstalada en los dispositivos de sus clientes, encabezan la lista. Ambas gastan el 92 % de la batería del celular al ejecutar 14 de sus 16 funciones en segundo plano (procesos que ocurren cuando no se está usando la app como la ubicación, cámara, contar pasos, etc.), de acuerdo con la investigación de pCloud.



Dentro de las 20 aplicaciones que más consumen la batería del celular, seis son redes sociales y tres están enfocadas en citas.



Uber y Skype usan el 87 %, seguidas de Facebook y Airbnb con el 82 %, e Instagram con el 79 %. Otras aplicaciones con porcentajes similares son Tinder, Bumble, Snapchat, WhatsApp, Zoom, YouTube (esta app es mucho más agresiva con la pila cuando se usa una calidad de video alta y por el mero hecho de que obliga a mantener la pantalla encendida para ver los videos), Booking.com, Amazon y Telegram. Todas ellas con el 77 %.

Las plataformas enfocadas al ámbito profesional como LinkedIn y Microsoft Teams también son un gran enemigo del rendimiento de los dispositivos móviles, al gastar el 72 % de las baterías. Mientras que le siguen de cerca Twitter (69 %), Shazam y Spotify (67 %), y Pinterest (64 %).

Aquellos que disfrutan de ver series y películas en plataformas de streaming deben saber que Amazon Prime y Netflix utilizan 62 % de la batería de sus celulares. La misma cantidad que Tik Tok.



Los últimos lugares de la lista están ocupados por Duolingo, SoundCloud y Uber Eats con el 56 %.



Las aplicaciones de redes sociales y de citas son las que más afectan el rendimiento del celular por la cantidad de batería que consumen en primer y segundo plano. Al usarlas puede tomarlo en cuenta para que su dispositivo se mantenga optimizado.

AURA RESENDIZ

Tech Bit - El Universal (México) - GDA