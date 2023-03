De acuerdo con el gremio de las Aplicaciones e Innovación, Alianza In, el texto actual de la reforma laboral que fue radicado en el Congreso de la República el pasado jueves destruiría más de 80 mil trabajos de personas que operan como repartidores a través de plataformas digitales.

El director Ejecutivo de Alianza In, José Daniel López, afirmó que esta reforma debe innovar y dar oportunidades a gran escala, sin cometer irresponsabilidades.



“Acá el dilema no es entre la desprotección y la protección social; sí se puede proteger a los más de 120 mil domiciliarios que trabajan en Colombia sin arriesgar sus ingresos. Este sector económico cumple una importante función social (para varios grupos poblacionales) y está comprometido y listo para darse la pela y mejorar la formalización y protección de los repartidores”, aseveró.



El gremio también señaló varias de las propuesta que le hicieron al Gobierno Nacional y que no se tuvieron en cuenta en el documento radicado ante el Legislativo.



Entre las propuestas, está el pagar la afiliación a riesgos laborales de repartidores que ganen más del equivalente a un salario mínimo; también, el pagar un paquete de seguros que cubra accidentes, salud, RCE, entre otras, obligatorio para los repartidores que ganen menos del equivalente a un salario mínimo; además, la concurrencia entre trabajadores y empresas para pagar salud y pensión.

'Serían empleados'

De acuerdo con López, la propuesta del Gobierno Nacional busca implementar la laboralidad forzosa, lo que significaría que las empresas que administran las plataformas tendrían que contratar a todos los repartidores, con subordinación, horario e ingreso fijo, acabando con la principal y más efectiva fuente de trabajo, que permite tener determinación del tiempo.



“Se le pone una bomba atómica a una industria que produce autoempleo a gran escala. Si me quedo desempleado hoy, puedo trabajar mañana como repartidor. Pero si se aprueba la reforma laboral como viene, me tocaría enviar una hoja de vida y esperar a ver si me llaman”, indicó el directivo



De acuerdo con cálculos de Alianza In, las empresas más afectadas serían las plataformas locales y medianas. "Hay más de 75 mil comercios aliados, con 2,5 millones de usuarios y más de 7 millones de órdenes mensuales. Todo este ecosistema se vería afectado muy duramente”, dice el gremio.

