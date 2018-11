Aplicaciones para aprovechar las compras en el Black Friday

Sumario: Alertas, notificaciones o correos electrónicos son algunas de las opciones utilizadas por las marcas para que los usuarios no se pierdan de ningún descuento. Solo basta contar con una dispositivo móvil para acceder a este día, que también se celebra en Colombia.

Hoy es el viernes más deseado por los aficionados a las compras, ya que pueden encontrar promociones no solo en sus artículos favoritos, sino también en las últimas tendencias en tecnología, belleza y salud, y para algunos es el mejor momento para conseguir el destino y los tiquetes para sus próximas vacaciones.



Según el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico, durante este año las ventas por internet ascenderán a 85.000 millones de dólares con un crecimiento anual del 30 por ciento, lo que lo consolida como uno de los rubros más importantes para la economía de la región.



Para Colombia, algunos de los beneficios que trae este evento en línea no solo es realizar compras por un valor inferior al usual, sino que se convierte en una oportunidad para adelantar los regalos de Navidad y no quedarse sin opciones durante el proceso.



El medio digital ha logrado permear en los últimos años los hábitos de compra del público, que hoy en día ve en el comercio electrónico una alternativa de compra que, además de permitir hacer esta tarea desde cualquier lugar y a cualquier hora, ayuda a buscar productos más económicos y ahorrar dinero.



Las marcas vieron el potencial del mundo virtual, y por ello también es posible redimir allí cupones vía internet, táctica que está marcando tendencia en los hábitos de compra electrónica en Colombia.

Desde su ‘smartphone’

Asimismo, otra ventaja digital que se puede aprovechar son las aplicaciones destinadas a que, desde la comodidad de su teléfono inteligente o tableta, no se pierda la variedad de ofertas y cupones y pueda comparar precios para sacar el mejor provecho mientras encuentra opciones para su familia, amigos o su pareja.



En el país, plataformas online como Groupon, Loencontraste.com,Cuponatic, Linio o Mercado Libre mandan la parada si de descuentos digitales se trata. En términos generales, con solo registrarse y suscribirse a sus correos electrónicos, su portal web puede empezar a recibir ofertas y promociones.



De igual manera, el abanico de opciones también está conformado por las plataformas extranjeras, a las cuales puede acceder con solo tener un servicio de casillero virtual para que sus productos lleguen a la puerta de su casa.



A continuación, algunas aplicaciones que lo ayudarán en este proceso que cuenta con más de mil ofertas.

Groupon, una de las más recordadas

En el caso de Groupon, plataforma que tiene presencia en Latinoamérica –no solo en Colombia, sino en México, Argentina, Chile, Perú y Brasil–, sus estrategias de difusión no solo recurren al newsletter y la página web, también poseen una aplicación móvil e impulsan estrategias de mercadeo en línea geolocalizado para posicionarse en los primeros resultados de búsquedas si se quieren comprar servicios, productos o viajes.



Esta es una de las aplicaciones que también cuentan con promociones todos los días del año. Si el objetivo es ahorrar y obtener descuentos, esta aplicación es ideal, sobre todo en esta fecha, para ahorrar en tecnología, viajes, artículos del hogar y de belleza, entre otros.



Se esperan más de 200 ofertas, entre las cuales se destacan marcas como CineColombia, Chuck E. Cheese’s, Wingz, Smart Fit, Divercity y Subway.

Esta aplicación es gratuita y se encuentra disponible para dispositivos Android y iOS.

Linio: opciones variadas y para todo público

Con esta marca las opciones son variadas y van desde moda, libros, belleza, hogar, electrodomésticos y deportes hasta tecnología, lo que la hace una aliada perfecto en regalos para grandes y pequeños.



Recientemente, la tienda Linio rediseñó su aplicación, logrando una reducción en el proceso de rastrear un pedido, pasando de cinco pasos a uno solo. La sección ‘Mi cuenta’ facilita el proceso de compra en cualquier momento, conservando la seguridad y protección en los pagos, así como el resguardo de los datos personales.



Según voceros de la marca, entre los artículos más comprados en el país mediante esta aplicación están productos de belleza, moda para mujeres, perfumes y relojes, zapatos, teléfonos inteligentes.



Estos cambios, le permitieron a la app clasificarse en la lista de ‘Lo mejor de 2017 en el App Store’.



Disponible en Android y iOS.

Mercado Libre, para comprar y vender

Esta plataforma, diseñada para comprar y vender productos por toda Latinoamérica, cuenta con una aplicación adicional a la principal para realizar pagos de manera segura, llamada Mercado Pago.



Con esta, los consumidores pueden pagar los productos en línea y los vendedores, recibir el dinero de aquellos.



Por medio de esta plataforma se venden y compran de manera segura artículos electrónicos, vehículos, libros, ropa y tecnología. Se encuentra disponible para Android y iOS.



Actualmente, Mercado Libre cuenta con 600 colaboradores en Colombia y más de 7.000 en toda la región.



La compañía tiene como uno de sus principales propósitos crear valor económico y social, así como generar empleo para aportar al desarrollo de los países donde opera.

En este sentido, su plan de crecimiento contempla la incorporación de más de 1.700 nuevos puestos en la región durante lo que resta del año.

Booking, ideal para el hospedaje

Además de aplicaciones con ofertas dedicadas a categorías del hogar, moda o tecnología, existen otras como Booking, que brindan opciones de hospedaje con precios bajos.



En esta oportunidad de Black Friday no se quedan atrás, ya que cuentan con cupones de descuentos para disfrutar de promociones en diversos hoteles de Bogotá, Cartagena, Medellín o destinos internacionales.



Esta plataforma, y marca, que recientemente estableció su sede en Colombia, es una de las empresas más grandes de e-commerce de viajes en el mundo.



En la actualidad ofrece 28 millones de unidades de alojamientos en 220 países a los cuales es posible acceder a través de información sistematizada con la que desarrolla informes de tendencias, proyecciones y estudios de comportamiento para los usuarios y así hacer más sencillo el proceso de reservas.



Disponible en Android y iOS.

Despegar, paquetes de viaje a buen precio

Despegar es una de las empresas de viajes online líderes en Latinoamérica. Con 19 años en el mercado y operaciones en 20 países, brinda en su sitio web y su app móvil una oferta completa de vuelos, paquetes de viaje, hoteles y productos relacionados con turismo y entretenimiento en todo el mundo.



La aplicación permite que los usuarios busquen, comparen precios, planifiquen y compren planes de financiación y beneficios adicionales.



La plataforma ofrece promociones no solo de hoteles, sino también de vuelos, alquiler de autos, cruceros y paquete de actividades en cada destino –entre otros servicios– que cuenta con ofertas para el viaje que planea.



También dispone de alertas que el usuario puede programar y personalizar para aprovechar los descuentos que mejor se acomoden a su presupuesto.

Se encuentra disponible en Android y iOs.



MARIANA HURTADO ALVARADO