Haga su celular Android más liviano con las aplicaciones ‘lites’

El universo de dispositivos Android es muy amplio, y existen modelos de celulares para todos los gustos, con opciones más completas, sofisticadas y costosas, pero también con propuestas más económicas con configuraciones modestas, con poca RAM y capacidad. A su vez, los teléfonos pueden ser equipos longevos y el ‘hardware’ puede estar impecable, pero las aplicaciones incorporan nuevas funciones y opciones, con actualizaciones que poco a poco ocupan la unidad de almacenamiento y consumen más memoria.

Ante este panorama, Google lanzó una versión compacta de su sistema operativo, denominada Android Go, acompañada por las ediciones livianas de sus principales servicios. De forma previa, Facebook había lanzado las ‘apps’ Facebook Lite y Messenger Lite, mientras que muchas otras compañías tecnológicas también comenzaron a lanzar sus propias propuestas con versiones livianas y compactas de sus servicios.



Si su teléfono Android está corto de espacio de almacenamiento, estas aplicaciones livianas que ocupan poco espacio podrán mejorar la experiencia de uso de su ‘smartphone’.

Google Go: la familia de ‘apps lite’

La compañía detrás del sistema operativo móvil impulsó de forma activa Android Go, una versión compacta que aprovecha al máximo el espacio de almacenamiento y la memoria de teléfonos con configuraciones modestas. A su vez, la familia de aplicaciones también cuenta con las ediciones Go, como se conocen las 'apps' compactas que ocupan poco espacio en los teléfonos inteligentes de bajo costo.



En este segmento se encuentran YouTube Go, que permite ajustar la calidad de video para un menor consumo de datos, además de ofrecer la descarga de los contenidos al dispositivo. Por su parte, Maps Go es una muy buena opción para tener la cartografía digital de Google en un ‘smartphone’ con poca capacidad de almacenamiento, ya que es una versión web adaptada que pesa menos de 1 MB. Quienes requieran del servicio de navegación pueden bajar Navegación para Google Maps Go, una 'app' compacta para conductores.



Como complemento, Datally permite llevar un control del consumo del plan de datos y priorizar el uso sobre redes wifi, mientras que Files Go es una excelente herramienta para realizar un mantenimiento del celular, ya que identifica contenido como fotos y videos duplicados. En ambos casos, son ‘apps’ que ocupan 17 y 22 MB de espacio de almacenamiento, respectivamente.



Google también cuenta con las versiones compactas de varios de sus servicios, como el programa cliente de correo electrónico Gmail Go, Google Assistant Go, Google Go y el teclado Gboard Go.

Facebook y Messenger

La compañía liderada por Mark Zuckerberg fue una de las pioneras en ofrecer aplicaciones compactas de sus servicios más utilizados, primero como Facebook Lite. Como esta aplicación es ‘liviana’, no cuenta con algunos beneficios, como reaccionar a las publicaciones de la red social. Luego la empresa lanzó Messenger Lite, una edición del servicio de mensajería instantánea que ocupa poco espacio en los ‘smartphones’ Android.

Spotify

El servicio de música por ‘streaming’ cuenta con Spotify Lite, una versión compacta de la aplicación en modo beta para Android que ocupa 31 MB, mucho menos de los 92 MB de la versión regular. En el uso cotidiano ofrece las mismas prestaciones, como almacenar las canciones y álbumes de forma local, pero sin tantas opciones de personalización como en la edición estándar de Spotify.

Uber

La aplicación para solicitar viajes en autos particulares tiene una edición liviana con Uber Lite, que está disponible desde el año pasado. La ‘app’ compacta de Uber ocupa menos de 5 MB y consume menos datos del abono, ya que los mapas se cargan solo cuando el usuario solicita el servicio. Además, por lo que consume menos datos, la 'app' funciona en zonas de baja conectividad.

Instagram y Twitter

La aplicación de fotografía y video digital de Facebook tiene una aplicación compacta disponible en el Play Store bajo el previsible nombre de Instagram Lite. Su disponibilidad tiene algunas limitaciones, como que no permite subir videos, hacer transmisiones en directo ni responder historias de contactos.



No obstante, aquellos que deseen utilizar Instagram en sus teléfonos Android con poca capacidad de almacenamiento pueden apelar a un atajo para tener Instagram Lite. Sin embargo, esta aplicación está basada en la web móvil de la plataforma y, al igual que la versión Twitter Lite de Twitter, los usuarios solo tienen que seguir estos pasos:



- Desde un navegador web del celular, acceder al sitio web Instagram.com o Twitter.com



- Abrir el menú del navegador y elegir la opción ‘Agregar a la pantalla principal’.



GUILLERMO TOMOYOSE

LA NACIÓN (Argentina) - GDA

En Twitter: @LANACION