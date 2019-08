Ahora las ‘apps’ de citas les apuntan a los maduros

Todavía recuerda la primera vez que pisó una discoteca después del divorcio: se deprimió tanto que se fue. “Si este es el mundo que me espera, estoy complicado”, dice que pensó mientras daba media vuelta y enfilaba hacia la puerta. Al filo de los 50, el sociólogo Gustavo Sprei había terminado un matrimonio de 24 años y experimentaba las primeras salidas de soltero. Pero la noche nunca había sido su aliada y las discotecas seguían siendo territorios inexpugnables para él. Hasta que en una cena, un amigo le contó sus aventuras y desventuras amorosas en Match.com, un conocido sitio de citas. “No estaba enterado de que existían ese tipo de cosas. Siempre mantuve mi vida amorosa al margen, tampoco mis hijos me habían hablado de esto –recuerda–.

Esa noche llegué a casa y me registré. Escribí mi perfil y al poco tiempo ya estaba teniendo salidas. Así empecé”, cuenta Gustavo, que hoy tiene 58 años y volvió a apostar a la pareja: en 2017 se casó con Mariana Flores, abogada de 53 que conoció a través de la plataforma.



Hay ‘match’ después de los 50. Especialmente a través de los sitios y ‘apps’ de citas que hoy, tras la explosión de Tinder, empiezan a surgir pensadas para este público maduro que está en la búsqueda de una segunda, tercera o cuarta vuelta en el amor. Lumen, OurTime y Finally son algunas de las aplicaciones que se diseñaron para este segmento de más de 50, que de ninguna manera está en retirada. El estudio Solteros en Latinoamérica, elaborado por Match.com, reveló que “la mayor cantidad de solteros (42 %) se encuentra entre personas de 50 a 59 años”. A ese grupo le sigue el segmento que va de los 40 a los 49 años (29 por ciento). Como era de esperar, los líderes de la industria tomaron nota de estas cifras y trataron de enmendar el olvido hacia este colectivo largamente ignorado.



Así surgieron ‘apps’ de citas pensadas para los que pasan los 50. Hace poco, en una especie de mea culpa, el creador de Badoo (‘app’ muy popular entre los jóvenes), el ruso Andrei Andreev, declaró: “La franja de personas que superan los 50 años ha sido ignorada por los servicios de ‘dating’ durante años”, señaló, mientras participaba de la presentación de Lumen. Aunque la 'app' fue creada por Antoine Argouges y Charly Lester, Andreev apoyó el proyecto e invirtió cuatro millones de euros. Por su parte, los creadores contaron que diseñaron una ‘app’ pensada para los padres solteros de sus amigos.



“Hemos construido el tipo de herramienta que recomendaríamos a los padres de nuestros amigos”, dijo Lester, quien explicó que para evitar “intrusos” o gente por debajo de la edad, la ‘app’ solicita al momento de registrarse una selfi, que luego es autentificada por un algoritmo.



Esta especie de “revolución sénior” del amor es algo que ratifica Federico Volinsky, CEO y creador de BlindLove, una ‘app’ argentina que se posiciona dentro del universo de las ‘apps’ de citas como “la más romántica”. El nombre mismo lo explica: se priorizan las afinidades en lugar de la imagen. La foto de perfil empieza siendo borrosa y se va aclarando a medida que se van mostrando coincidencias, hasta que, finalmente, después de algunas conversaciones, se logra ver con claridad a la otra persona.

Buscan parejas estables

Aunque no está diseñada para un determinado grupo etario, en BlindLove ni la apariencia ni la edad son filtros insalvables: “Hasta ahora, el mito era que la gente mayor usaba una ‘dating app’ y la gente joven, otra. Hoy, BlindLove está rompiendo eso, al tener 10 % de usuarios mayores de 50 en hombres y 15 % mujeres”, dice Volinsky, que creó la herramienta tras conocer a su mujer por internet. Según datos proporcionados por la empresa, en BlindLove, los mayores de 50 tardan menos tiempo que los jóvenes en formar una pareja estable. Y deciden concretar la primera salida después de cinco días de conversación. En esa primera cita, la mayoría se junta a tomar un café.



En el caso de Mariana Flores y Gustavo Sprei, la primera salida fue a comer pizza, pero en lugar de cinco días esperaron un año y medio tras aquel primer contacto virtual. “Yo en esa época viajaba mucho por trabajo (...) Hasta que un día, ella me mandó un mensaje. Me puso algo así como ‘si ves un beso volando, agárralo que es mío. Feliz cumpleaños’. Me mató. Nadie me había dicho algo tan lindo en mi vida. Ahí le escribí y le dije de encontrarnos. No nos separamos más”.



Mariana, que nunca se había casado y tenía una vida social intensa producto de su trabajo en relaciones públicas, asegura que nunca sintió la necesidad de armar algo formal ni de ser madre.



Usuaria de Match.com, conoció mucha gente por internet. Algunas se convirtieron en parejas y otras quedaron solo en el terreno de la amistad. “Con Gustavo fue raro porque no surgió enseguida el ‘veámonos’. Pero siempre digo que ese año y medio que estuvimos en contacto sin vernos fue importante porque cuando nos encontramos fue como si nos conociéramos”, asegura Mariana, que tuvo buenas y malas experiencias antes de encontrar al amor en internet.



“Mis amigas habían conocido gente divertida por Match y probé. Primero me hice un perfil de hombre porque quería ver la competencia que tenía –confiesa–. Tuve un pantallazo general y después armé mi perfil real. Me pasó que muchas veces, la gente ponía una foto hiperretocada o de su comunión y al encontrarnos no los reconocía. Hay de todo. No es que internet o las ‘apps’ sean las únicas alternativas para conocer a alguien. Soy una convencida de que se puede dar en cualquier lado. Cuando tiene que pasar, pasa”, dice.

‘Hoy la recomiendo’

Aunque existe cierto prejuicio de que ‘apps’ como Tinder o Badoo son para menores de 30 años y las usan solo los que quieren tener un encuentro sexual fugaz, Gerardo Giampietro, de 51 años, lo desmiente desde su propia experiencia. Padre de tres varones de dos matrimonios diferentes (en el medio tuvo una pareja importante con la que no tuvo hijos), bajó Tinder con un fin concreto. “La usé para buscar pareja estable y ahí conocí a Silvina, que estaba en la misma búsqueda. Yo pienso que el para qué depende de los filtros que le ponga: mi ‘target’ eran mujeres de 40 a 50 años, no chicas de veintipico –sostiene–. En cambio, sí tuve prejuicios de usar las ‘apps’ porque pensaba que con mis años ya no era aceptable, que después de determinada edad había que conocer gente de manera tradicional. Pero hoy las recomiendo”, asegura Gerardo, que trabaja en tecnología.



Fueron sus compañeros de trabajo, más jóvenes que él, los que le recomendaron unirse a Tinder y Badoo para lograr que se relajara. “Me decían que era un ‘workaholic’ y que tenía que conocer a alguien. Al principio no sabía ni cómo se usaban, no entendía el tema de los filtros. Y me pasaba que le daba el celular a cualquiera. Hasta que mi hijo más grande, que en ese momento tenía 21 y que también la usaba, me dijo que no lo hiciera. También me dio un par de consejos”, cuenta Gerardo, que desde hace dos años está en pareja con Silvina, mamá de una adolescente de 17.



“Estuvimos muchos días hablando por Tinder y recién después nos encontramos. Y fueron varias salidas hasta el primer beso. Ella es mi cuarta pareja y no es fácil: cada uno venía con sus miedos, sus historias... No era fácil aceptar un tipo con tres hijos de dos ex distintas y que encima mantiene una muy buena relación con ellas. Pero fuimos de a poco y hoy nuestros hijos son amigos, vamos de vacaciones juntos, y ella se lleva muy bien con mis ex”, cuenta.



LAURA REINA

LA NACIÓN (Argentina) - GDA