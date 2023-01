En la lista de deseos para 2023 de muchas personas que vivieron la soltería el año pasado está el de encontrar el amor. Aunque no crean en agüeros, se meten debajo de la mesa, porque se aferran a cualquier promesa de que conseguirán pareja. Ponen a San Antonio de cabeza, en castigo por su falta de acción, y acuden a los amigos, que han sido cupidos, para que hagan de las suyas.



Hay quienes, por supuesto, prefieren métodos más modernos y menos supersticiosos, y ven en las aplicaciones de citas la solución para poner fin a su estado de soltería. Con la reciente llegada de Bumble a Colombia, el mercado del levante digital demuestra que está fuerte y se sigue consolidando como una alternativa para encontrar el amor y compañía.



Además, que Bumble haya aterrizado en el país también da indicios de que hay una demanda de personas que están buscando valor agregado en las apps de citas; algo más allá que hacer match con quien se encuentra atracción.

Esta empresa, “creada por y para mujeres”, como se describe, ofrece una barrera de seguridad para sus usuarias y un cambio en los estereotipos de género. Su diseño permite que exclusivamente las mujeres sean las que inicien la conversación con otra persona por la que se hayan sentido atraídas.



Así mismo, las apps de citas tuvieron su auge durante la pandemia, y su uso desde entonces han venido en aumento. A esto responde también el aterrizaje oficial de Bumble en Colombia. Le contamos qué plataformas seguirán muy vigentes durante el 2023, tanto por si quiere dejar la soltería y tener una pareja estable como si solo busca un amor pasajero.



Bumble

Whitney Wolfe creó esta aplicación en 2014, después de renunciar a Tinder, empresa que cofundó y de la que era vicepresidenta de marketing. Su salida de la app líder de citas se dio tras recibir acoso de un alto directivo, con quien tuvo una relación.Bajo la promesa de crear un ambiente sano y tranquilo para las mujeres, Wolfe ideó su aplicación, ofreciéndoles seguridad a sus usuarias y otros extras como empoderamiento y espacio libre de prejuicios.

Primero, la aplicación demanda llenar un perfil muy detallado sobre intereses y planes de futuro. Por ejemplo, si se quieren hijos, si se tienen mascotas, si se es fumador, signo zodiacal, entre otros aspectos como la ubicación. Además de ofrecerse como app para encontrar parejas, Bumble también se presenta como lugar para encontrar amigos y crear una red de trabajo.



Tras hacer match (término que se usa en el mundo de las apps de citas para referirse a cuando dos personas manifestaron interés), la mujer tiene hasta 24 horas para entablar una conversación con el hombre. Si no lo hace, perderá la oportunidad. También hay una opción paga para extender ese tiempo o para recuperar matches caducos.

Bumble también funciona para parejas del mismo sexo. La diferencia es que, en estos casos, cualquiera puede entablar la conversación. La idea central de la app fue pensada “para solucionar una anticuada problemática de las relaciones heterosexuales”.



Otro elemento diferenciador de Bumble es el manejo que le dan a sus redes sociales, donde comparten contenidos relacionados con la salud mental, violencia de género y relaciones de pareja sanas. Así mismo, se toman muy en serio las denuncias de sus usuarias.



Tinder

Tinder es una de las aplicaciones más conocidas y usadas en Colombia.

Tinder ha sido la líder en el mundo de las apps de citas y, por ende, es una de las más populares y diversas. Está pensada no solo para buscar pareja, sino también para sexo casual. La plataforma funciona desde 2012 y permite una comunicación, desde el comienzo, bidireccional, tras hacer match o super match (que se da para llamar más la atención e interés sobre alguien, pero es pago).



Al igual que Bumble, Tinder también funciona por radio de proximidad, que se puede achicar o agrandar en función de qué tan dispuesto esté el usuario a conocer gente que se encuentre más alejada de su dirección.

Durante la pandemia tomó fuerza Tinder Passport, una opción dentro de la plataforma para crear contacto con usuarios de otros países que en su momento se abrió para el uso de todos los usuarios, pero que nuevamente se está cobrando.



Otra diferencia entre Tinder y Bumble es el perfil y la información ensanchada que exige la segunda. Es decir, en Tinder, con el nombre, la edad, la ciudad y fotos son suficiente para estar en la aplicación.

Happn

Happn no es cualquier app de citas. Su valor agregado es prometer el encuentro de dos personas que alguna vez se cruzaron en una dirección, pero aún no se han conocido. Básicamente, lo que esta plataforma ofrece es una segunda oportunidad, por su puesto, si hay un interés mutuo entre ambas personas que coincidieron en un sitio.



Usando tecnología de geolocalización, Happn te muestra con qué perfiles te has topado en tiempo real en un radio de 250 metros. Es decir, nunca habrá una recomendación o una alerta de alguien que viva en otra ciudad. A menos que en algún momento hayan compartido el mismo espacio.

La dinámica de la aplicación funciona a través del like al perfil de la persona con la que usted se cruzó. Esta solo se enterará del match si también manifiesta su interés. Una vez suceda esto, ambos usuarios pueden chatear y corroborar si fue algo del destino o si fue pura casualidad.



Happn también busca que los perfiles de sus usuarios sean más nutridos, invitando a poner foto, gustos musicales, descripción y aficiones. La plataforma también ofrece servicios pagos para mejorar la experiencia.



Inner Circle

A la hora de escoger las fotos para su perfil, "Es importante que los retratos sean coherentes con la descripción de cada uno y con la realidad de su vida". Sandra López, psicóloga.

'Te retamos a que tengas mejores citas’ es el lema de esta plataforma que ofrece la conexión entre personas solteras, serias e interesantes. Inner Circle promete conversaciones que no se agoten con preguntas como “¿a qué te dedicas?” o “¿qué haces en tu tiempo libre?” y por eso le apuesta a un centro de notificaciones que no agobie por la cantidad de chats.



Esta aplicación que empezó solo en Ámsterdam (Países Bajos) y se ha ido expandiendo a todos los continentes ofrece un período de prueba gratuito, y luego se debe pagar una membresía, lo que garantiza la seguridad.

Así mismo, la empresa se toma muy en serio este principio, al hacer verificación de la IP del perfil registrado y cotejando información con las redes sociales. Con esto buscan asegurar que no haya estafadores o cuentas falsas.



Por último, la app invita a que sus usuarios pasen del chat a un encuentro real y por eso preparan eventos para que los solteros de una misma ciudad se conozcan. Para saber qué hay donde vive, vaya a la opción ‘Descubrir’.



REDACCIÓN DOMINGO

EL TIEMPO