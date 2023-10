‘Apps’ de citas seguras: identifique los riesgos y las recomendaciones al usarlas

Conseguir pareja, un amigo o un experto para un tema puntual de formación o capacitación es una de las actividades más crecientes en internet. Según un informe del Centro Nacional de Consultoría, el 47 por ciento de los colombianos han usado una de estas apps ‘para levantar’ que se han vuelto tan populares.



Una de ellas es Bumble, una plataforma de citas que se utiliza no solo para aquellas personas que buscan pareja, sino también para los que quieren hacer amigos, o encontrar un nuevo mentor profesional.



El lema de Bumble es ‘Da el primer paso’, que significa que todas sus funciones y filosofía apuntan a que sea la mujer la que determine con quién quiere salir, cómo quiere que sea su cita y quien proponga las condiciones del acercamiento para que se sienta segura y libre.



Javier Tuirán, director de comunicaciones en América Latina de Bumble, explicó que la aplicación fue creada desde los principios de amabilidad, estabilidad, respeto y equidad.

La reconocida aplicación de citas donde puede encontrar pareja o amistades. Foto: Archivo particular

Y toda la tecnología de Bumble está pensada en torno a su propuesta de valor. Por ejemplo, incluyeron un sistema de revisión con inteligencia artificial que detecta cuando una foto privada es enviada sin consentimiento de la otra persona.



Del mismo modo, Bumble desarrolló una tecnología que les permite a sus usuarios solicitar una rectificación de perfil con un equipo avanzado en tecnología artificial, para determinar si se está hablando con la persona de la foto o no.



Seguridad ante todo



En Bumble el proceso de control de eventuales abusos o de personas con comportamientos riesgosos también es importante, gracias a la opción de reportar que tienen las usuarias ante conversaciones o contactos que no les generen confianza. La plataforma de inmediato analiza e investiga los perfiles eventualmente peligrosos para tomar acción inmediata.



Un estudio encargado por esta empresa, realizado por Ipsos, reveló que las formas más comunes de ciberacoso que viven las mujeres en Colombia son: bodyshaming, la forma más básica de acoso sexual e insultos en línea; el doxing, el denominado ‘porno de venganza’ o la publicación de contenidos íntimos de exparejas para hacer daño a su reputación, y el cyberflashing o envío no consentido de imágenes y videos explícitos.



Casi uno de cada dos encuestados afirmó haber experimentado ciberacoso o conocer a alguien que lo haya vivido. Sin embargo, al analizar por grupos de edad, hay diferencias importantes. Mientras que el 45 por ciento de la generación Z encuestada afirmó haber vivido acoso en línea o conocer a alguien como víctima, el 34 por ciento de encuestados de la generación X estuvieron de acuerdo con dicha afirmación.

Casi uno de cada dos encuestados afirmó haber experimentado ciberacoso o conocer a alguien que lo haya vivido. Foto: Bumble

En Colombia puntualmente, el 92 por ciento de las mujeres consideran que el acoso cibernético ocurre con más frecuencia en el género femenino que en el masculino. Por lo que el ciberacoso o acoso cibernético se percibe como un problema que afecta principalmente a las mujeres (97 por ciento) y a los miembros de la comunidad LGBTQIA+ (82 por ciento), según los encuestados.



Los cuidados para tener en cuenta a la hora de buscar pareja o amigos en internet son muy relevantes. “Las mujeres estamos lejos de sentirnos seguras y protegidas en los espacios digitales. El ciberacoso es una forma implacable y cotidiana de violencia que hace que quienes lo experimentan, predominantemente mujeres, se sienten angustiadas, abusadas y vulnerables en línea”, afirmó Payton Iheme, vicepresidenta global de Políticas de Bumble.



Consejos para tener seguridad en las ‘apps’ de citas

1. Protege tu privacidad: Evita proporcionar información personal, como documentos de identidad o datos financieros.



2. Verifica perfiles: Conéctate con personas con perfiles verificados para más seguridad, y verifica el tuyo.



3. Cuestiona la información: Aunque los perfiles estén verificados, verifica la autenticidad de fotos y datos para evitar engaños.



4. Citas en lugares públicos: Opta por lugares concurridos para citas y llega por tu cuenta para preservar tu dirección de residencia.



5. Comunica detalles a alguien de confianza: Informa a amigos o familiares sobre los detalles de la cita, incluyendo ubicación y compañía.



6. Confía en tu intuición: Si algo te hace sentir incómodo, toma medidas. No te sientas obligado a continuar si no hay compatibilidad.



7. Ante situaciones incómodas, retírate y denuncia: Si experimentas acoso o comportamientos inapropiados, usa las funciones de bloqueo y denuncia.



8. Sé sincero desde el principio: La comunicación sincera establece bases sólidas para relaciones genuinas. Discute expectativas y establece límites.



KAROL RODRÍGUEZ Y JOSÉ CARLOS GARCÍA

TECNOLOGÍA ET

En X: @TecnosferaET