Ahora las personas podrán saber qué pasa en caso de que una bomba nuclear caiga en la ciudad donde esté, gracias a 'What would happen if a nuclear bomb went off in your bacyard?', una herramienta creada por una organización que brinda análisis y opiniones sobre seguridad, políticas y justicia social, llamada Outrider.



Este simulador le permite al usuario elegir la localización y el tipo de bomba, además le muestra resultados sobre el número de víctimas mortales, el número de heridos, el radio de calor que generaría la detonación del arma, el alcance de la ola de impacto, el radio máximo de la bola de fuego y hasta dónde se expandiría la radiación generada.



De esta manera, el simulador puede dar una idea del impacto que causaría una bomba nuclear, no obstante, cabe aclarar que no es ni mucho menos un instrumento de precisión.

Simulación de bomba en Bogotá. Foto: Archivo particular

Además, en la aplicación también puede elegir si la bomba es detonada en la superficie, lo que provocaría un impacto en los refugios subterráneos y una mayor lluvia radioactiva, o si la detonación ocurre en el aire, en cuyo caso la explosión afectaría a un área geográfica más grande.



Si quiere probar la app, ingrese a Simulador de bombas nucleares.

