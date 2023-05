Trebel, la aplicación de música que no necesita internet y que no genera un costo para los usuarios, anunció este martes la integración de ChatGPT en su plataforma. Con esta IA, la compañía busca ofrecerles una experiencia interactiva y más personalizada a sus usuarios en Colombia, Estados Unidos, México e Indonesia.



Trebel AI, como se llama esta nueva función, le permite a los usuarios realizar consultas de una forma más amplia, como si se tratara de una conversación. Es decir, no deben limitarse a escribir nombres de artistas, álbumes o canciones para encontrar qué escuchar, sino que pueden redactar fragmentos de letra o compartir algún sentimiento con el que quieran que se conecte la lista de canciones sugeridas.

Facebook Twitter Linkedin

Ejemplo de lista generada a partir de Trebel AI. Foto: Trebel

En EL TIEMPO tuvimos acceso anticipado a la función. Una de las pruebas fue "Tengo pereza de salir este viernes. ¿Me recomiendas una lista de canciones para motivarme?". A esto, Trebel contestó:



"¡Claro que sí, parcero! Te tengo una lista poderosa que te va dar las ganas de salir a bailar hasta el amanecer. Hoy vamos a hablar de canciones que tienen un beat fuerte y pegajoso, que te hacen mover las caderas sin parar. ¡Así que prepárate para sudar!".



Entre las canciones sugeridas se encontraban "Pégate", "La Gozadera", "Bailar", "La Mordidita", "Me Gusta" y "I Like It".



Al respecto, Kevin Mills, líder de desarrollo de negocios de la compañía, señala: "Con Trebel AI logramos que la persona diga abiertamente qué es lo que quiere y le pueda meter sentimiento, contexto, palabras clave, haciéndolo de una forma conversacional, y que eso arroje resultados musicales".

Un algoritmo más pulido para hallar música

Trebel, al igual que otras aplicaciones de música, tiene sus propios algoritmos que identifican patrones y gustos con base a las interacciones de los usuarios y las listas que crean.



Ahora, con la integración de ChatGPT, las sugerencias pueden estar más 'afinadas' con base a las peticiones de los usuarios a la IA. Por ejemplo, una persona que solo suele escuchar la música del momento porque es lo que más tiene a la mano o que no interactúa mucho con la aplicación (solo le da clic a 'reproducir' y a 'saltar') puede llegar a tener un universo un tanto limitado de sugerencias.

Con la interacción con la IA por medio de mensajes como el que comentamos arriba, la 'app' podrá presentar canciones de diferentes géneros, años, idiomas y artistas que, sumado a la interacción del usuario, permitirán ampliar el espectro.

Cómo funciona Trebel

La aplicación de Trebel está disponible en la Google Play, App Store y AppGallery para dispositivos móviles. Una vez descargada, el usuario debe crear su cuenta y señalar sus preferencias musicales, con las cuales se personaliza la 'app'.



Posteriormente, el usuario puede navegar entre listas de reproducción, artistas, álbumes o la barra del buscador.



Para poder escuchar una canción, es necesario guardarla en el dispositivo. Al darle clic a "descargar", Trebel presenta automáticamente una publicidad y procede a bajar el archivo para que el usuario pueda escucharlo en cualquier momento, sin necesidad de volver a ver una pieza de pauta y sin tener que gastar datos de su plan de internet móvil.

Cómo funciona Trebel AI

Al igual que en ChatGPT, los usuarios tienen una caja de texto en la que redactan su petición. Entre más precisa y llena de información sea, mejor será el resultado.



Tras recibir la solicitud, Trebel AI genera una lista de reproducción adaptada al usuario, tomando en cuenta el historial de escucha, sus gustos musicales y la necesidad del momento.



Desde este punto, el usuario puede descargar las canciones, viendo antes la pieza publicitaria, para poderlas escuchar. En total se pueden hacer 10 preguntas a Trebel AI. Una vez terminada esta cuota, el usuario debe ver otra publicidad.