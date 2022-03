Los sistemas operativos por lo general tienen un funicionamiento estable y cuando se presentan actualizaciones disponibles se generan las optimizaciones para mejorar su operación.



Lea además: Ejército de Ucrania pide a ciudadanos usen sus drones para defender Kiev

Desde el 2019, aproximadamente, en los dispositivos con sistema operativo Android está apareciendo el mensaje: "Android se está iniciando, optimizando aplicación 1 de 1" o en inglés "Android is starting - Optimizing App 1 of 1", lo que preocupa a muchos usuarios, qué no saben qué significa o qué está pasando con sus aparatos.



Sin embargo, esto sucede cuando se intenta ingresar a la aplicación de mensajería WhatsApp o al abrir alguna red social en especial. Aparentemente, esto puede indicar que el celular no está funcionando de manera normal o en específico alguna de las aplicaciones que está intentando abrir.



Más noticias: ¿Para qué sirve el pequeño agujero que tienen los celulares en un borde?



Para solucionarlo, se recomienda activar la depuración USB en el dispositivo con la ayuda de un computador. Desde allí, se debe instalar el programa Minimal ADB y Fastboot. En el momento de hacer la descarga, se debe conectar el dispositivo, iniciar el programa y seleccionar 'Ejecutar'.



Desde este punto se abrirá un archibo llamado log.txt el cual se encargará de encontrar los problemas e identificar la aplicaciones para solucionar el error.



En caso de que lo anterior no funcione, se puede optar por formatear el dispositivo y luego descargar aplicaciones que sean oficiales desde la tienda de aplicaciones.

También puede leer:

El Xiaomi 12 es una realidad: diseño, características y precio en Colombia



Face ID con tapabocas y más novedades de la actualización de iOS 15.4 Relojes, celulares y audífonos: los lanzamientos de HONOR en el MWC

TECNÓSFERA

Twitter: @TecnosferaET