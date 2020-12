Estos fueron los mejores juegos y apps del 2020 en Google Play

A menos de una semana para que se acabe este 2020, el equipo de Google Play anunció los mejores juegos y aplicaciones de este año para Android.



En esta prestigiosa lista, que incluye 43 aplicaciones y juegos de Google Play, se encuentran los lanzamientos más potentes y las apps que han ganado popularidad durante los últimos meses.



La selección se hace en diferentes categorías teniendo en cuenta la cantidad de descargas y calificaciones de los usuarios.



(Le puede interesar: Aprenda a configurar su WhatsApp para evitar robo de datos).

Los mejores juegos del 2020

El mejor juego del 2020 es Geshin Impact, que se estrenó el 28 de septiembre y cautivó a millones de jugadores alrededor del mundo.



Según ‘Sensor Tower’, en tan solo dos meses el juego generó unos 400 millones de dólares en ingresos, solo en móvil. En promedio, los jugadores han gastado más de seis millones de dólares al día en el videojuego, desarrollado por miHoYo.



Este juego, que ha sido descargado por más de 10 millones de usuarios, viene de China y es una aventura de mundo abierto que consiste en conseguir elementos adicionales, como personajes especiales y armas.



Es descrito por Google Play de la siguiente manera: "Atraviesa campos ondulados y ciudades bulliciosas, disfrutando de las majestuosas vistas desde alturas altísimas. El vasto mundo abierto de Teyvat es tuyo para explorar mientras reúnes un equipo de intrépidos viajeros y buscas conocimientos sobre cómo dominar los elementos".

Geshin Impact Geshin Impact Así es Geshin Impact.

El equipo de Google Play también ha hecho una selección de los mejores juegos competitivos, mejores juegos indie, mejores juegos casuales y mejores juegos innovadores.



Entre los mejores juegos competitivos del 2020 encontramos a Brawlhalla, Bullet Echo, Gwent: the witcher card game, Legends of Runeterra y The seven deadly sins: grand cross.



Por otro lado, entre los mejores juegos indie ( videojuegos creados por individuos o pequeños grupos, sin apoyo financiero de distribuidores) se encuentran Cookies Must Die, Gris, inbento, Maze Machina, Sky: niños de la luz.



En la categoría de los mejores juegos casuales del año encontramos a Aventuras de Disney Frozen: nuevo juego 3 en raya, DreamWorks Trolls oop: bubble shooter and collection, EverMerge, Harry Potter: puzles y magia, y Bob Esponja: concurso de cocina.



Finalmente, Google Play seleccionó los 5 mejores juegos innovadores, entre los que se encuentran Fancade, Genshin Impact, Juego de rol de calabozos minimalista, The gardens between y Very little nightmares.



(Lea también: WhatsApp Plus: qué es y cuáles son los riesgos al descargarlo).

Las mejores aplicaciones

Loóna: bedtim calm and relax se proclama como la mejor aplicación de 2020. Esta app ayuda a las personas a conciliar el sueño con una sesión guiada de ejercicios de relajación, narración de cuentos y sonidos relajantes.



Según Google Play, esta "es la primera aplicación que te permite desconectarte rápidamente de un día largo y estresante y ponerte de humor para dormir".



Con 50.000 descargas, la app recibió una puntuación por parte de los usuarios de 4,4 sobre 5. Esta se encuentra en la categoría ‘salud y forma física’ y tiene un tamaño total de 112 MB.

Loóna: bedtim calm and relax es la primera aplicación que permite desconectarse rápidamente de un día largo y estresante para poder conciliar el sueño. Foto: Google Play

Google Play también seleccionó las mejores aplicaciones para el día a día, entre las que se encuentran Calmaria, Grid diary - journal, Planner, The Pattern, Whisk: recipe saver, Meal planner and grocery list y Zoom cloud meetings.



Entre las mejores aplicaciones para el crecimiento personal estuvieron seleccionadas Centr, by Chris Hemsworth; Intellect: create a better you, Jumprope: how-to videos, Paired: couples app | relationship advice and quiz y Speekoo - aprende un idioma nuevo.



La categoría llamada las mejores joyas ocultas contiene 5 apps: Cappuccino, Explorest — photo locations, Loóna: bedtime calm and relax, Paperless post flyer invitation maker, Text invite y Tayasui sketches.



Si de diversión y entretenimiento se trata las aplicaciones que lideran la partida son Bazaart: editor de fotos y diseño gráfico, Disney Plus, Dolby on: record audio and music, Reface: face swap videos/fotos para combinar caras y Vita.



Finalmente, las mejores aplicaciones para hacer el bien son GreenChoice: healthy grocery shopping, Medito: free meditation, Sleep and mindfulness y ShareTheMeal: dona a una buena causa.



(Siga leyendo: Así es la app de Google que le paga por hacer tareas con su celular)



Tendencias EL TIEMPO