¡Pilas! Estas son las peligrosas aplicaciones que más se descargan en celulares Android

La empresa internacional Kaspersky, enfocada en la seguridad informática, analizó cuáles fueron las aplicaciones maliciosas que tiene la plataforma de distribución digital Google Play durante este 2023.



Según la entidad que vela por seguridad digital, estas apps superan los 600 millones de descargas. Le contamos de qué se trata.



Google Play es la tienda oficial para todas las aplicaciones de Android, por lo que es normal que la mayoría de sus usuarios crean que descargar en esta plataforma es 100 por ciento seguro. No es un secreto que allí se encuentran más de tres millones de aplicaciones únicas, y la mayoría de ellas son actualizadas regularmente.



Además, no se puede negar que hacerle un seguimiento a cada una, excede los recursos de las empresas encargadas de estas laborales. No obstante, la entidad Kaspersky, una empresa global de ciberseguridad, filtró algunas de las aplicaciones más peligrosas que los usuarios terminaron descargando en sus dispositivos personales.

Estas son las 'apps malware' de Android que más fueron descargadas este año

Apps de los anuncios de minijuegos y recolección de datos: en mayo del 2023 y tiempo después encontraron 192 aplicaciones de Google Play con un total de 451 descargas bajo el código de SpinOk , que es un reclutador de información personal.



La trampa de estas aplicaciones era mostrar minijuegos intrusivos que prometían recompensas en dinero supuestamente real y efectivo.

Clones de Minecraft con adware en su interior: en el mes de abril de 2023 se detectaron 38 clones de Minecraft en Google Play, estas copias tenían un total de 35 millones de descargas.



Tenían en su interior un tipo de adware , el cual tiene el nombre de HiddenAds, que se caracteriza por infiltrarse muy bien.

Apps fraudulentas que prometen recompensas: a principios del 2023 se conoció que algunas aplicaciones sospechosas de Google Play contaban con más de 20 millones de descargas.



Estas se identificaron porque se anunciaban como rastreadores de salud, prometiendo a los usuarios dinero en efectivo por llevar a cabo actividades como caminar y correr.

Adware en segundo plano: en el mes de agosto de 2023, los investigadores encontraron aproximadamente 43 aplicaciones, entre ellas: TV/DMB Player, Music Downloader, News y Calendar, las cuales se encargaban de cargar anuncios cuando la pantalla del celular estaba apagada.



Se le conoce actividad de segundo plano porque este malware se robaba la batería de los dispositivos.



El total de las descargas fue de 2,5 millones.

Spyware chino: en julio de 2023 se descubrió que Google Play alojaba dos apps maliciosas, una de ellas tenía un millón de descargas y la otra medio millón.



Ambas trasmitían información como los contactos, la geolocalización en tiempo real, información sobre el modelo de teléfono y la red de conexión, fotos, audio, archivos de vídeo y más elementos a servidores de China.

Troyano de suscripción Fleckpe : en mayo de 2023 se encontraron varias aplicaciones infectadas del troyano de suscripción Fleckpe , este es un modelo que busca robar información.



Para ese momento, ya habían conseguido 620.000 instalaciones.

Apps infectadas con iRecorder : en mayo del 2023 se conoció su funcionalidad maliciosa, la cual obedece al código del troyano de acceso remoto AhMyth , que provocaba celulares con esta app grabaran sonido desde el micrófono cada 15 minutos y lo enviaran al servidor de los creadores.



Cuando esto se descubrió ya tenía más de 50.000 descargas.

Recopilación de datos y fraude del clic: en abril de 2023 se rastrearon 60 aplicaciones de Google Play infectadas con un adware denominado Goldoson.



Estas tuvieron 100 millones de descargas.

Estos tipos de ‘malware’ realizan un registro de todas las palabras escritas en el teclado y de los movimientos de navegación que realiza el usuario. Foto: iStock

Cabe señalar que los creadores de las aplicaciones maliciosas han realizado algunas técnicas para infiltrar elementos negativos a Google Play.



Los expertos anunciaron algunas recomendaciones que usted puede tener en cuenta a la hora de buscar algún producto en la plataforma de Google Play o también el momento en que vaya a descargar una aplicación.

Estas son las recomendaciones de Kaspersky frente a esta amenaza

No descargue productos fuera de las plataformas oficiales. Cuando usted vaya a descargar una aplicación, asegúrese de que está descargando la correcta. A la hora de descargar algún servicio, no pase por alto los elementos cómo el nombre del desarrollador, los iconos y las descripciones originales. No se deje guiar por la calificación de las aplicaciones, pues este resultado, al igual que las críticas, puede ser alterado de manera sencilla. Tenga en cuenta que antes de descargar cualquier aplicación a su dispositivo móvil, este debe tener una protección fiable. De esta manera, usted será alertado cuando la aplicación que está descargando tiene algo negativo.

Así mismo, en el Blog oficial de Kaspersky, en la publicación de 'Una guía sencilla para instalar actualizaciones de Android', se habla de cómo los dispositivos inteligentes pueden infectarse con malware bajo el abuso de errores peligrosos.



Algunos ciberdelincuentes se encargan de usar sus aplicaciones para robar información y posteriormente proceder a hacer grandes amenazas, en donde su dinero y su tranquilidad pueden correr peligro.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de la oficina de prensa.

