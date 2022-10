En días pasados, almorzando con una buena amiga me contó lo preocupada que estaba por una situación que terminó afectando la salud mental de su hija. “La sacaron del grupo de chat de ‘las chicas populares’ del salón y está destrozada”.

Me pareció preocupante. Y se hizo aún más preocupante cuando me pasó en casa: a mi hija (16 años) la sacaron del grupo de chat de una fiesta de amigos, porque ‘se demoró en confirmar si iba o no’. Tremendo show.



Escudriñando entre amigos, madres y padres, con hijas e hijos de la misma edad (preadolescentes, de 13 a 16 años), resultó ser que esta es una situación bastante común y muy ruda: los cuadros de depresión y nueva versión de matoneo (en mi opinión) que significa el estatus o no de pertenecer o ser expulsado de un grupo de WhatsApp (de los más pilos, o los más cool, las más lindas, etc.).



Ojo: esto no es culpa de la herramienta. Esta nueva versión de crueldad digital no es un tema tecnológico. Al contrario, WhatsApp ha tratado de encontrar algunas funciones que ayuden precisamente a paliar situaciones de este tipo, como evitar que alguien sepa si se está en línea o no (y evitar el típico “¡estás en línea, respóndeme, no me dejes en visto!”), entre otras iniciativas.



Esto se trata de la crueldad humana resignificada a través de una plataforma digital. Así como entre jóvenes se relegan y matonean por la apariencia, los gustos musicales, el estatus social, la ropa, etc., ahora lo hacen a través de admitir o expulsar a sus pares de grupos de WhatsApp.



¿Qué hacer? Hablar. No queda otro camino. Adelantarnos a los hechos, acercarnos a nuestras hijas e hijos y hacerles entender que una situación así no es “su culpa”; por tanto, no deben somatizarlo o sentirse mal: es un acto de crueldad de otros que se dicen “amigos”. Punto.



Explicarles las consecuencias y los riesgos de hacer parte de un grupo de WhatsApp: recibirán cosas con las que a lo mejor no estén de acuerdo; que no deben patrocinar ni apoyar actos de crueldad contra otros; no apoyar acciones de matoneo, burla o bullying contra otros (como que le expulsen del grupo), básicamente porque ella o él pueden ser la siguiente víctima. “¿Cómo te sentirías si te pasara a ti?” es una pregunta infalible.



Ahora, y más triste aún, esto no pasa solo entre niños o adolescentes.



Por ejemplo: ¿está usted en un grupo ‘de la oficina’ o de ‘amigos’ donde no están algunas personas de las cuales se huye o se habla mal en ese grupo?



¿Hace parte usted de un grupo de WhastApp que se creó en paralelo a otro, solo para poder sacar a una o varias personas que la mayoría no quería tener en el chat? Contéstese. Reflexione.



JOSÉ CARLOS GARCÍA

Editor Multimedia

En Twitter: @JoseCarlosTecno