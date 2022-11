En agosto de 2008 abrí mi perfil de Twitter. Era una época dominada por el Messenger de Microsoft, una especie de ‘Whatsapp’ pero de escritorio de computador que, al igual que estas redes actuales, nos consumía horas y horas de productividad al día.

Recuerdo que mi sensación al entrar a Twitter por primera vez fue de soledad: nadie ‘me hablaba’, nadie ‘me respondía’. Era apenas la génesis de esa red en Colombia que en un tiempo corto creció de manera vertiginosa hasta convertirse en lo que es hoy: el lugar donde la opinión, la política, la indignación y el periodismo se unen a diario para debatir, no de muy buena forma a veces, sobre la coyuntura del país.



(Lea también: Twitter de la era Musk ya sufrió los primeros cambios)



Cuando Elon Musk anunció la compra de Twitter pensé: ¿qué podría salir mal? Seguro el genio detrás de Tesla, Neuralink y SpaceX tendrá muy en claro para qué necesita a Twitter. Alguna pieza ha de ocupar en su rompecabezas la red de los trinos, y seguro, será para mejorar y hacerla aún más poderosa y relevante.



Y no. Ha sido un total desastre hasta el momento la llegada de Musk a Twitter. De ser una empresa (sí, tal vez sí) muy timorata para innovar y acelerar, este señor llegó a abrirle la jaula a un montón de proyectos de innovación, sacarlos de inmediato a mercado, a cobrar por ellos. A las patadas. Como sea. Sin pensarlo, hablando de más, reculando a los dos minutos, volviendo a sacudir todo con algún trino raro, críptico, amenazante.



(Le puede interesar: Despidos masivos en Twitter: Elon Musk revela el porqué de esta situación)



Un periodista de CNN comentó (en Twitter, claro) que una fuente suya le describió el interior de la empresa como ‘la Casa Blanca de Trump’: una tiranía de órdenes, contraórdenes, por ‘edicto’, que luego los empleados salían a tratar de paliar y que no fueran tan desastrosas como lo había pedido el pájaro mayor.



Twitter no va a terminar bien. No lo parece. No hay sino que ver cómo la venta de la verificación de cuentas (el anhelado ‘chulito azul’ que marca a un perfil como relevante) ha resultado en un desastre. Por ocho dólares, payasos verificaron sus cuentas, les cambiaron luego el nombre de usuario y así suplantaron a Disney, LeBron James, Nintendo y a otro tanto de personajes y marcas creando una debacle que a hoy resulta ya chistosa.



(Lea también: Musk admite una gran caída de ingresos de Twitter por retirada de anunciantes)



Porque hacia allá están llevando a Twitter: a convertirse en un chiste, amén de las salidas en falso de su particular dueño, de sus pareceres y ‘graciosísimos’ chascarrillos.



¿Hay vida después de Twiter? Sí, claro. Vivimos sin esa red por décadas. Ya vendrá otra.



JOSÉ CARLOS GARCÍA

Editor Multimedia

En Twitter: @JoseCarlosTecno