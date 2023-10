Gracias, Corte Suprema de Justicia / Análisis

Esta semana que pasó, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema resolvió en sentencia definitiva la demanda que Cotech, de Taxis Libres, interpuso contra Uber para que fuera declarada ‘competencia ilegal’ dicha plataforma de transporte de pasajeros.



¿El argumento? Que violaba las normas de servicio público de transporte y por el ‘desvío’ de los clientes de taxis.



Si bien el fallo lo que hizo fue reconfirmar la sentencia de 2020 del Tribunal de Bogotá, que señaló una demora por parte de los taxistas en interponer la demanda contra Uber (es decir, tumbó todo por un hecho de forma), vale la pena analizar unos detalles adicionales que la Corte menciona en su escrito y que terminan cobijando a todo el modelo de economía digital.



El primero de ellos, dice la Corte, es la advertencia de que las plataformas de economía colaborativa “han cambiado profundamente la competencia” en distintos sectores económicos; y no solo por la disrupción de cara a empresas tradicionales, sino por la constante presencia de nuevas aplicaciones que compiten entre sí, lo cual es garantía de un principio al que está llamado el Estado: garantizar la libre competencia en beneficio de la ciudadanía.



Más allá: considera la Corte Suprema, por tanto, que un avance tecnológico “no puede calificarse como medio desleal para desviar clientes, pues desconocería un derecho humano reconocido por múltiples instrumentos internacionales: gozar de los adelantos tecnológicos y el progreso de las ciencias”.



Maravilloso portazo a la discusión esa de que la tecnología es la culpable, como lo han tratado de señalar algunos taxistas (cada vez menos, gracias a Dios) al pedir barbaridades como, por ejemplo, que los operadores y el Ministerio TIC bloqueen a Uber y otras apps de transporte.



En ese sentido, la sentencia enfatiza que el ingenio y la innovación son “ventajas válidas” y deben comprenderse como “virtudes” del comerciante o de quien las crea, antes que como transgresoras de normas de competencia, las cuales, a propósito y de manera certera, la Corte describe como obligadas a “redundar en beneficio de los usuarios y los consumidores”, no de acumuladores de taxis y sus cupos exageradamente sobrevalorados, los cuales luego ‘alquilan’ a choferes sin seguridad social y en un modelo de ‘contrato’ abusivo.



No todos los taxistas o dueños de carros son así, es verdad también, para ser justos.



El llamado demoledor que hace en su sentencia esta Sala de la Corte es aquel que hace a los demás administradores de justicia cuando se enfrenten a estas demandas de taxistas contra aplicaciones de transporte: ¿son las normas supuestamente infringidas aplicables a la actualidad de la innovación o se quedaron obsoletas?



Boom! Lo que no lograron ministerios, senadores, congresistas, vicepresidentes, en fin, todo parece que lo logrará la Corte Suprema de Justicia.



Que entiendan de una buena vez esos taxistas que siguen insistiendo, con violencia, amenazas y grosería, en defender su negocio de flotas de carros y sus cupos: deben subirse en este tren de la innovación. No queda otro camino que modernizarse, presionar por un ajuste de las normas que nivele la cancha y les permita enfrentar una competencia imparable del mismo modo: con tecnología, seguridad, trazabilidad, servicio, tarifas y buena experiencia.



A propósito, amigos taxistas: no es buena idea esa la de insultar a la Corte y sus magistrados.



JOSÉ CARLOS GARCÍA R.

Editor Multimedia

En X: @JoseCarlosTecno