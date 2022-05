Por medio de un comunicado de prensa Alianza IN, el gremio de aplicaciones e innovación, publicó su rechazo a las declaraciones del presidente Iván Duque realizadas en medio de una entrevista para el programa radial Blu 4.0.



Allí se refirió a las plataformas de movilidad acusándolas de llevar a cabo actos de competencia desleal.



Alianza IN dice que los argumentos con los que el Presidente ataca a las plataformas y a los socios conductores, acusándolos de competencia desleal por no pagar cupos ni impuestos, están equivocados.

En primera instancia y cuando habla de los cupos, hacen énfasis en que estos no son un requisito de ley ni es una contribución que reciba el Estado colombiano, sino que se paga en beneficio de un grupo muy reducido de particulares, que han especulado sobre su valor durante muchos años, en detrimento de conductores, usuarios y del propio Estado.



Por otro lado, frente al pago de impuestos, aseguran que Iván duque no tiene encanta que el servicio de taxi está exento de IVA y que las cargas impositivas de rodamiento para los carros de servicio público tienen una tarifa especial inferior a las que pagan los carros particulares.



Además, que el servicio de intermediación tecnológica, propio del esquema de plataformas, está gravado con IVA desde hace varios años.



En el comunicado, Alianza IN agrega que las plataformas de movilidad pagan los tributos de ley y que han sido solidarias socialmente en épocas de pandemia, contribuyendo a la reactivación económica del país. De acuerdo con un estudio de Fedesarrollo, las plataformas aportan más de 1.2 billones de pesos (US$300 millones) anuales a la economía del país (0,2 % del PIB de Colombia).

