Así determinan los algoritmos qué le aparece en su red social

¿Se ha preguntado por qué le aparecen ciertas publicaciones en su red social?, ¿cuáles son las razones por las que los contenidos de algunos contactos le salen de manera más frecuente que los de otros?



Las redes sociales se han convertido en canales de consumo de contenido diario y de interacción para miles de millones en todo el mundo, no en vano lideran entre las plataformas digitales que mayor número de usuarios tienen. Solo en Facebook hay más de 2.700 millones de cuentas activas, le sigue Instagram, que supera los mil millones de usuarios a nivel global.



No es un secreto que estas compañías funcionan a través de diferentes algoritmos que buscan personalizar los contenidos que les aparecen a las personas cuando ingresan a sus cuentas. Y son precisamente estos los responsables de que la foto de su familiar o su mejor amigo le aparezca siempre de primeras cuando ingresa a su sesión o que vea con mayor regularidad contenidos que están alineados con sus posturas y gustos.

“En última instancia, la clasificación de contenido es una asociación dinámica entre personas y algoritmos”, señaló Nick Clegg, vicepresidente de Asuntos Globales de Facebook, durante una publicación en su blog, en marzo pasado, al hablar de cómo se toma la decisión de que un determinado post esté en una posición más relevante que otro.



Le contamos cómo funcionan Facebook e Instagram, las dos redes sociales con mayor número de cuentas, y cómo están desarrollados sus algoritmos.



Instagram: métodos distintos

La plataforma, que nació en el 2010, ha ido evolucionando la manera en la que el contenido se les muestra a los usuarios. En un primer momento, la red social manejaba un orden cronológico que posteriormente fue reemplazado por un modelo de priorización de las publicaciones según las preferencias de las personas.



Adam Mosseri, director de Instagram, publicó la semana pasada en el blog de la plataforma que realmente no funcionan con un solo algoritmo, sino con muchos que, dependiendo de cada uno de los apartados que se encuentran dentro de la aplicación, le muestran al usuario cierto tipo de contenido.



En el caso del feed que tienen los usuarios cuando ingresan a su cuenta, se da una mayor prioridad a los post que realizan los contactos más cercanos y con los que se registra una mayor interacción.



Para poder clasificar y entender cuáles son esas personas, la red social se basa en cuatro criterios. El primero está relacionado con la información de la publicación, como en qué horario se publicó, si hay alguna persona etiquetada, cuál es la ubicación, entre otros.



El segundo criterio apunta a la persona que lo publicó. “Esto nos ayuda a tener una idea de lo interesante que puede ser la persona para usted e incluye señales como cuántas veces la gente ha interactuado con esa persona en las últimas semanas”, señaló Mosseri.

El otro elemento es la actividad que tenga el usuario, es decir, qué cosas podrían interesarle, según los comportamientos y las publicaciones que le han gustado o han captado su atención. Y, por último, está el historial de las interacciones, como los comentarios.



En este sentido, Instagram prioriza aspectos como cuántos segundos le dedica la persona a una publicación, si la guardó, le dio me gusta, la comentó o si se dirigió al perfil de cierto usuario. Así mismo, evitan mostrar demasiadas publicaciones seguidas de la misma persona.



En el apartado ‘Explorar’ de la plataforma se maneja un parámetro distinto. Allí, las personas encuentran fotos o videos de cuentas que no siguen, pero que podrían llamar la atención del usuario.



Para esto tienen el criterio de la información de la publicación, entre estos cuántos y qué tan rápido las personas interactúan con el contenido. A su vez, se contempla el historial de interacciones del usuario que realizó el post y su actividad.



Acá, explica Mosseri, se evitan mostrar cosas que puedan ser molestas o sensibles de manera general para los usuarios, según la directriz de recomendaciones de Instagram. Esto incluye contenidos que referencien el suicidio, trastornos alimenticios o que promuevan el consumo de cigarrillo.



Para tener un mayor control sobre lo que les aparece dentro de la red social, los usuarios pueden recurrir a funciones como selección de amigos cercanos, silenciar ciertas cuentas o marcar las publicaciones con ‘No me interesa’.



Facebook: las acciones

En el caso de Facebook, también tienen un peso muy importante las elecciones que toma el usuario cuando está en su cuenta. Esto se refiere puntualmente, explicó Clegg, a los familiares y conocidos que hacen parte de la lista de amigos, las páginas que se siguen y los grupos en los que participan.



“Esta es la magia de las redes sociales, lo que las diferencia de las formas más antiguas de medios. No hay ningún editor que dicte el título de la portada que millones de personas leerán en Facebook. En cambio, hay miles de millones de portadas, cada una personalizada para nuestros gustos y preferencias individuales, y cada una refleja nuestra red única de amigos, páginas y grupos”, indicó.



La red social determina que un contenido es relevante para una cuenta a través de un proceso de ranquin, que va organizando las publicaciones, según lo que el algoritmo señale como significativo para el usuario. Cuanto más alto esté en el feed, más relacionado está con los gustos e interacciones que ha evidenciado la persona.



En esto se tiene en cuenta el tipo de publicación, cuándo, qué tan popular está siendo entre los otros usuarios cercanos. Basado en esto, el modelo de la plataforma establece la probabilidad de que un contenido le guste a la cuenta.



El algoritmo establece unos indicadores positivos y unos negativos, los primeros determinan si una publicación vale la pena y los segundos, si es información errada o que solo busca que el usuario de clic en una determinada publicación sin cumplir necesariamente lo que promete su titular.



Los contenidos se ordenan sumando y restando esos indicadores mencionados. Dejando en la parte de arriba y más destacados los mensajes con las publicaciones más altas y ocultando los que tienen los resultados más bajos.



