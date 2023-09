La empresa tecnológica Meta desmintió los rumores que sugerían que estaban trabajando en la implementación de anuncios en la popular aplicación de mensajería WhatsApp. Esta negativa llega después de que el periódico Financial Times (FT) adelantara información al respecto, la cual ha calificada de "falsa".



(Le puede interesar: Instagram permitiría elegir a quién mostrar los 'Me gusta' en publicaciones y 'reels').

Will Cathcart, quien lidera el equipo de WhatsApp, negó rotundamente que estén desarrollando alguna característica que permita mostrar anuncios en la plataforma de mensajería. Según lo informado por FT, estos supuestos planes habrían generado controversia entre los empleados de Meta.



El reporte de FT, basado en tres fuentes que afirmaban tener información sobre el asunto, planteaba la posibilidad de introducir anuncios en las listas de conversaciones y en la pantalla de chat de la aplicación. También se habría considerado la opción de ofrecer una suscripción para mantener el servicio libre de anuncios.



(Le puede interesar: WhatsApp: cómo guardar las fotos o videos que solo se pueden ver una vez).

Facebook Twitter Linkedin

Meta negó que incluiría anuncios en WhatsApp. Foto: iStock

Sin embargo, estos planes aparentemente no fueron bien recibidos por los empleados de la compañía, e incluso algunos ejecutivos de alto rango expresaron preocupación por la posibilidad de que esto degrade la calidad del servicio y lleve a los usuarios a buscar alternativas gratuitas.



A pesar de las afirmaciones de FT, Meta salió al frente y negó tajantemente cualquier desarrollo relacionado con la introducción de anuncios en WhatsApp. En un comunicado a FT, la empresa afirmó: "No podemos responder por cada conversación que alguien haya tenido en la compañía, pero no estamos probando esto, trabajando en esto y no está en nuestros planes en absoluto".



Cathcart fue aún más directo en su respuesta, calificando la noticia de FT como "falsa" en una publicación en su cuenta de Twitter (ahora X) y asegurando que no están llevando a cabo lo que se había reportado en dicha historia.



"Esta@FT historia es falsa. No estamos haciendo esto. También parece que escribiste mal el nombre de Brian", escribió el director de la red social en su cuenta.

Anuncios de clic a WhatsApp

Los anuncios de clic a WhatsApp están diseñados para ser exhibidos tanto en Facebook como en Instagram, abarcando áreas como la sección de noticias, historias y el Marketplace. Su principal función es apoyar los objetivos comerciales de las empresas, generando así más clientes potenciales, incrementando ventas y potenciando estrategias de marketing.

Facebook Twitter Linkedin

Un anuncio invita al usuario a comprar el producto en WhatsApp. Foto: WhatsApp

Una de las características sobresalientes es su capacidad de optimización. Las compañías pueden enviar y responder a más conversaciones, y al hacerlo, se beneficiarán de algoritmos que perfeccionarán el rendimiento de sus campañas publicitarias conforme pasa el tiempo.



Además, estos anuncios están diseñados para impulsar el descubrimiento. Permiten ampliar la visibilidad en WhatsApp, empleando contenido para promover la demanda de productos o servicios.



Para garantizar que las empresas puedan evaluar el impacto de sus anuncios, se han incluido herramientas de seguimiento avanzado. Estas permiten medir resultados más allá de las simples conversaciones. Se encuentran el seguimiento de píxel de Facebook (bajo la marca Meta), la API de conversiones y las conversiones offline.

WhatsApp: ¿cómo saber si lo bloqueó uno de sus contactos?

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.