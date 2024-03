¿Adiós al WhatsApp gratis que no consume datos? Una curiosa demanda / Análisis

Siempre he sostenido que Colombia es un mercado sobrerregulado en materia de telecomunicaciones, por un lado; y por otro, que no hay nada peor que la ‘creatividad legislativa’ cuando aparecen propuestas de medidas extrañas, impulsadas quién sabe por qué razón, que antes que mejorar la calidad y el servicio de los usuarios, como debe ser, terminan por afectarlos.



Es el caso de una particular demanda de inconstitucionalidad contra partes del artículo 56 del Plan Nacional de Desarrollo, el cual puede dejar a millones de colombianos sin la posibilidad de usar aplicaciones gratis, sin consumo de datos, cuando se les acaba su plan de navegación o la recarga de internet si tienen servicio prepago.



Por años, los operadores móviles hacen estudios de mercado para descubrir cuáles son esos servicios y aplicaciones que más usan sus clientes actuales y potenciales, con la idea de competir con un beneficio válido y legal: ofrecerles la opción de tener siempre funcionales dichas plataformas de comunicación y redes, así su plan de navegación o recarga prepago se venza, se acabe.



Bajo ese esquema, unos 63 millones de colombianos que son usuarios de telefonía prepago, que recargan con unos pesitos a la semana sus teléfonos, se quedarían sin WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Waze, Nequi, Daviplata, por mencionar algunas, que hoy en día disfrutan así no tengan saldo en sus cuentas.



Lo mismo para otro tanto de personas que tienen planes pospago básicos y que pueden quedarse hacia fin de mes sin datos, por haberlos consumido del plan que pagan según su capacidad financiera, pero que no quedan incomunicados gracias al zero rating, como se denomina a este concepto de apps que no consumen datos, ampliamente usado en todo el mundo como una herramienta de mercadeo y ventas.



¿Qué argumentan quienes presentaron dicha demanda ante la Corte Constitucional? Dicen que esto de dar aplicaciones sin consumo de datos, gratis, atenta contra la neutralidad de internet y se afecta, además, la libertad de expresión. ¿Por qué unas apps sin consumo de datos y otras no tienen dicho beneficio?



De otro lado, señalan un supuesto ‘perfilamiento’ de las personas, un atentado a su privacidad y al habeas data, por no ser consultadas para decidir por esas aplicaciones que no les gastarán sus datos y por no autorizar expresamente que desean tener ese beneficio en sus planes de celular.



Curioso. ¿Sabrán los demandantes que una señora emprendedora, en el pueblo más lejano, ama de casa, mamá, usa ese WhatsApp gratis para hablar con sus hijos, atender su negocio y estar en contacto con su familia y amigos? ¿Que con ese Nequi o Daviplata sin consumo de datos, que puede usar así no tenga recarga, recibe ingresos y transferencias para vivir? ¿O que con ese WhatsApp, Twitter, Facebook que puede usar así no tenga datos se mantiene informada, puede opinar, participar, crear contenido, expresarse libremente?



En caso de fallarse a favor dicha demanda, los operadores no van a perder dinero, si eso es lo que pretenden, tal vez, los impulsadores de la medida. Tampoco WhatsApp, Facebook ni demás apps que hoy en día se pueden usar sin datos, pues no hay acuerdos de pago entre operadores y dichas plataformas.



Esa curiosísima medida, que tampoco nos afecta ni a mí ni a usted, que seguro tenemos planes ilimitados de datos y hace años no reparamos en eso de límites de navegación, únicamente impactará a los más pobres, a los que no tienen recursos para pagarse un plan pospago costoso.



Partiendo de la idea de que quienes adelantan la demandan buscan algo bueno para la gente, en este caso no veo cómo invocar una ‘igualdad’ y una ‘neutralidad’ quitando un beneficio para millones, sea en verdad algo bueno para una mayoría que usa a diario estas apps gratis, sin un costoso plan. No lo veo.



JOSÉ CARLOS GARCÍA R.

Editor Multimedia

En X: @JoseCarlosTecno