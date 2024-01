Actualizaciones de WhatsApp que llegarían en el 2024: conozca de qué se tratan

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo y por este motivo necesita actualizarse constantemente, para avanzar conforme a las necesidades de los usuarios.

La aplicación es una de las más utilizadas del mundo.

Con la llegada de un nuevo año, también se espera que lleguen varias modificaciones en aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp, y aquí le traemos 3 de las modificaciones más importantes que se presume que estarán disponibles para el 2024.

Compartir estados en Instagram



Recientemente, WhatsApp ha incorporado la posibilidad de compartir un estado en la aplicación, pero también enviarlo a las historias de Facebook sin tener que cambiar de red social y también se ha probado esta función con Instagram.



Para que esto pueda ser activado, la aplicación agregaría un panel, debajo del estado, con botones de acceso directo a las dos apps de Meta (Facebook e Instagram) y con esto los usuarios podrían elegir a dónde compartir los estados.



Doble visualización de imagen



La posibilidad de limitar la visualización de una foto a una sola vez es una alternativa que se perfeccionó durante 2023, pero esta herramienta podría cambiar para este año. La idea es que los usuarios puedan permitir que una foto o un video sea abierto máximo dos veces y ampliar las posibilidades para los internautas.



Organización de los chats



El orden de los mensajes no ha variado y se presenta de acuerdo al orden de llegada. La única manera de personalizar esta lista es fijando un chat en la parte superior.



Sin embargo, WhatsApp está trabajando en una actualización para añadir un filtro que permitirá buscar los chats no leídos de una mejor manera.



Esto pretende que este nuevo panel deje de mostrar los chats según el orden de llegada y empiece a ordenarlos por aquellos que no tienen mensajes por leer. Además, podrían presentarse varias carpetas y así ir agrupando los mensajes de acuerdo con sus características.

