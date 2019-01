Actor de Bandersnatch decide alejarse de Twitter por mensajes tóxicos

El actor británico Will Poulter, recordado recientemente por su participación en el primer capítulo interactivo de la serie de Netflix Black Mirror, es el más reciente artista que decide apartarse de las redes sociales después de comentarios ofensivos sobre su interpretación.



La decisión del actor recuerda a personajes como Kelly Marie Tran (Rose en Star Wars: The Last Jedi), Millie Bobby Brown (Eleven en Stranger Things) y Hayley Atwell (Peggy Carter en el universo cinematográfico de Marvel), quienes anunciaron medidas similares para protegerse del odio en internet.

El actor protagónico de Bandersnatch Will Poulter, de 25 años de edad, anunció este miércoles que tomará un descanso de Twitter por el bienestar de su salud mental.



"A la luz de mis experiencias recientes, estoy optando por dar un paso atrás, más o menos, de Twitter", publicó en su cuenta en esa red social, con un mensaje que decía: "con amor...".

La imagen que hace parte del tuit reza: "Como todos sabemos, hay un equilibrio entre nuestros compromisos con las redes sociales. Hay aspectos positivos para disfrutar y otros inevitablemente negativos que es mejor evitar. Es un equilibrio con el que he luchado por un tiempo y en interés de mi salud mental siento que ha llegado el momento de cambiar mi relación con las redes sociales".

El joven actor decidió tomar distancia de la redes sociales después de recibir contenidos ofensivos Foto: Archivo

Poulter declaró que aunque ha recibido apoyo su decisión busca cuidar su salud mental Foto: Archivo

Según la publicación del británico, "este no es el final. Considérenlo un camino alternativo". De acuerdo con el texto, el joven estaría buscando alejarse de Twitter, pero no necesariamente eliminar su cuenta. De hecho, refiere que "reduciré mis expresiones personales para enfocarme en cosas que importan".



Un día después, el mensaje del actor acumula más de 5.000 Retweets y 49.000 Me gusta. La cuenta @PoulterWill tiene más de 350.000 seguidores en esa red social.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

