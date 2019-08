¿A dónde van las donaciones en Rappi para ayudar a la Amazonía?

Este lunes, Rappi anunció en la mañana la habilitación de un espacio dentro de su aplicación móvil para recaudar donaciones. En el transcurso del fin de semana, antes de que se hiciera el anuncio oficial, se recogieron 30 millones de pesos. La funcionalidad, que permite generar donaciones de entre 15.000 pesos y 2'000.0000 estará disponible hasta el 6 de septiembre. Pero, ¿hacia dónde va todo el dinero?

La aplicación colombiana se alió con la red Act Amazonia, un colectivo que busca proteger la selva amazónica. Esta campaña surge como un movimiento de redes sociales y se formó por la voluntad de influencers, actores y activistas que desde su posición de figuras en las redes sociales decidieron unir sus voces por una causa en común: proteger el Amazonas.



El dinero recaudado por el sitio web act4amazonia.org y por la aplicación móvil de Rappi se destinará en su totalidad a la ong colombiana Gaia Amazonas, que desde 1990 vienen trabajando con población indígena y temas de protección de esa zona geográfica.

Según la modelo y presentadora María Victoria Montoya o 'Toya Montoya', la iniciativa nació de una conversación entre tres personas y evolucionó en cuestión de horas. Lo primero fue que identificaron que la información y los canales eran demasiados. Montoya, quien además es publicista, planteó la necesidad de focalizar los fondos y los mensajes en un mismo canal.



"En día y medio teníamos la plataforma lista. Todo sucedió muy rápido, nos comunicamos con amigos, artistas, ecologístas y nos unimos. Si las cosas no son así, desafortunadamente, la gente se desanima", dijo la modelo en entrevista con EL TIEMPO. Asegura que lamentablemente las tendencias de redes sociales son efímeras y pronto las personas continúan con su vida diaria, mientras la selva arde.



Los fondos recaudados, para los que no existe una meta puntual, se recibirán hasta el 6 de septiembre. Según dijo Montoya, aunque el plazo inicial en la página estaba pensado hasta el 30 de agosto, tienen planes de aumentar el tiempo para que el cierre de cuentas por ambos canales se dé al tiempo.



Para asegurar la transparencia, la iniciativa se alió con la plataforma GVNG, que audita dichos fondos y se encarga de apoyar la recaudación legal del dinero y la respectiva entrega a las ong's autorizadas. La plataforma GVNG ha apoyado procesos similares en Colombia y otros países.

También hay un antecedente, en el pasado ella y la exreina Giselle Lacouture habían realizado una recolección de fondos para reconstruir viviendas en la Sierra Nevada y ayudar a la población tras una serie de quemas en la zona. En el camino, se unió Victoria Sierra, quien apoyó con todo el sistema tecnológico y luego se alió Rappi.



Según Montoya, después del 6 de septiembre, esperan que el movimiento, que comenzó con fuerza, no se acabe. "Queremos crear una comunidad donde puedan informarse, convocar a la gente y que no se quede solo en los fondos. Todos desde sociedad civil, todos los terrícolas debemos tomar acción en los asuntos y no quedarnos esperando a que gobiernos y corporaciones actúen, mientras podemos hacer algo".



La ong Gaia Amazonas, que recibirá el dinero, tiene más de 30 años de trabajo en campo con poblaciones indígenas en el país. Según Montoya, lo importante también es apoyar el trabajo comunitario. "Las comunidades indígenas son los guardianes de la tierra, hay que fortalecerlos para que sigan defendiendo los terrenos".



Según la ong, la iniciativa surgió espontáneamente de los famosos y el gesto de reconocer el trabajo de décadas ha sido completamente honesto. El reto más grande ni siquiera es recaudar los fondos, sino como explica: saber en qué invertirlos.



"Hemos venido trabajando desde sociedad civil con aliados e indígenas para proteger el Amazonas, pero no podemos hacerlo solos. Esto es un compromiso de todos por el medio ambiente. El papel de los artistas y las personas con acceso a las redes es fundamental porque necesitamos en verdad que se entienda la urgencia del compromiso", señaló Francisco von Hildebrand, director de la organización.





