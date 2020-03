6 herramientas para trabajar desde casa en tiempos de coronavirus

Microsoft

Microsoft To Do La aplicación multiplataforma permite llevar un seguimiento detallado de todo tipo de tareas estableciendo plazos de ejecución, recordatorios, notas adicionales, subtareas, adjuntos, entre otros. Microsoft To Do incluye sugerencias personalizadas para llevar al día los deberes. Además, permite el uso compartido y la asignación de tareas. El servicios nace a de Wunderlist, una aplicación de gestión de tareas descotinuada basada en la nube.