Apple estaría a punto de cancelar o posponer el lanzamiento del iPhone SE de cuarta generación, teléfono que se esperaba para 2024.



La afirmación la hizo el reconocido analista Ming-Chi Kuo, quien hizo unas declaraciones que han sido citadas por varios medios de comunicación y portales especializados.

(Puede leer también: WhatsApp al rescate: nueva función evitará que se equivoque al borrar un mensaje)



Según Kuo, la última segmentación que propuso Apple provocó que la demanda de los modelos Pro sea mejor que la de los modelos estándar, y al menos hasta ahora el iPhone 14 Plus no parece generar interés.



El analista, uno de los más respetados, aseguró que "las ventas de los 14 y 14 Plus no andan tan bien, y la diferenciación de calidad cada vez más evidente entre los modelos estándar y los Pro apunta a ser una de las principales causas".

Incluso Kuo aseveró en su cuenta de Twitter que realizó una encuesta acerca del tema: "Mi última encuesta indica que Apple probablemente cancelará o pospondrá el plan de producción en masa para el iPhone SE 4 de 2024. Creo que esto se debe a los envíos consistentemente inferiores a lo esperado de iPhones de gama media a baja (por ejemplo, SE 3, 13 mini y 14 Plus)”.



La información que ha dado Kou no ha sido desmentida por la marca de la manzanita, hasta el momento.



(Además: Así puede enviar mensajes por WhatsApp con la voz de Lionel Messi)



Pero no sería la primera vez que la empresa liderada por Tim Cook cancela el lanzamiento de uno de sus teléfonos. Cabe recordar que Apple canceló la fabricacipon del iPhone 13 mini y en el primer trimestre de 2022 recortó la producción de su modelo SE en un 20%.

El iPhone tendría cambio de diseño

Analistas como Kuo esperaban que el iPhone SE de cuarta generación tendría una modificación de su diseño, ya que esta familia está proyectada sobre el diseño del iPhone 8.

"Subir de precio es lo último que necesita el iPhone SE si quiere seguir manteniendo cierto atractivo". FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, según Kou, cambiar radicalmente el diseño del SE llevaría a un importante aumento en costos, con un retorno bastante incierto de la inversión final en el producto para Apple, así como la consecuencia directa de tener que ofrecer la nueva generación a un mayor precio. Y subir de precio es lo último que necesita el iPhone SE si quiere seguir manteniendo cierto atractivo.



Este analista también sostiene que paralizar el desarrollo de nuevos productos puede darle oxígeno a Apple para afrontar una posible recesión global en 2023.



Kou concluye que el año próximo para Apple sería el año del el iPhone 15 Pro, apuntando a ser uno de los mayores saltos tecnológicos en la historia de este celular, rindiéndose al puerto USB-C, y con un nuevo sensor de cámara que sería revolucionario.

¿Qué se sabe del iPhone 15 Pro 15?

El iPhone 15 Pro, según el diario japonés Nikkei, sería el primer sensor de imagen CMOS apilado con doble capa de transistores de píxeles (2-Layer Transistor Pixel). En los sensores CMOS convencionales, los fotodiodos y los transistores se encuentran en el mismo sustrato, en este nuevo sensor se encuentran en diferentes capas de sustrato.



(No deje de leer: ¿Qué veremos en el CES 2023?)



Sony, por su parte, comentó que esta tecnología permite ampliar el rango dinámico y reducir el ruido de las fotografías. De esta manera, se evitará la subexposición y la sobreexposición en entornos que tengan una combinación de luces brillantes y tenues. Así, se podrán capturar mejores imágenes en situaciones de contraluz y en entornos con poca luz. Y también en interiores.



Fernando Umaña Mejía

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Betterfly: el unicornio que convirtió el 'impacto positivo' en modelo de negocio

Siga estos pasos para ahorrar batería en su iPhone 14 y iPhone 14 Pro max

¡Ojo! Twitter anuncia que prohibirá los enlaces a otras redes sociales