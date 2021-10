Android 12: ¿cuáles celulares 'viejitos' no podrán actualizarse?

Si su celular es 'viejito', preocúpese: hasta este jueves tendrá acceso a Internet.



Android estrenará la actualización de su sistema operativo y esto dejará sin navegación a miles de Android, iPhone o Windows.



Los celulares ya pasados de años no podrán descargar la nueva versión ya que tienen limitaciones para hacerlo. El certificado raíz HTTPS, una pequeña pieza de software que encripta la conexión a Internet y mantiene el dispositivo seguro, caduca hoy jueves 30 de septiembre.

Sin más preámbulos, está es la lista de celulares que no podrán tener Android 12:



Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S6

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 7

Huawei P9

Huawei P9 Plus

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 8



Ahora bien, si tiene un iPhone con una actualización anterior a iOS 10 (la versión actual es iOS 15), también se quedará sin Internet. Esto también sucederá en celulares Android que no han sido renovados por Google desde la versión 7.1.1, la actual es Android 13.



Los celulares no serán los únicos afectados. El cambio impactará también a los antiguos navegadores de Internet, a macOS y a la Nintendo Wi. Para no quedarse sin acceso a la red de redes los usuarios de estos dispositivos deben actualizar su software o trabajar en un portátil o teléfono nuevos.



Sin embargo, puede ocurrir que el fabricante de esos dispositivos no haya sacado la actualización necesaria porque el equipo es demasiado antiguo.



Scott Hemle, investigador de seguridad, enumera los sistemas operativos, navegadores, clientes y las versiones que se quedarán sin Internet. Esta es la lista:



Clientes y Sistemas Operativos

OpenSSL inferior a la versión 1.0.2

Windows inferior a la versión XP SP3

macOS inferior a la versión 10.12.1

iOS inferior a la versión 10 (iPhone 5 es el modelo más antiguo que puede tener iOS 10)

Android inferior a la versión 7.1.1 (pero Android 2.3.6 funcionará también si se usa la firma cruzada con el certificado ISRG Root X1)

Mozilla Firefox inferior a la versión 50

Ubuntu inferior a la versión 16.04

Debian inferior a la versión 8

Java 8 inferior a la versión 8u141

Java 7 inferior a la versión 7u151

NSS inferior a la versión 3.26

Amazon FireOS (Silk Browser)

Plataformas

Cyanogen superior a v10

Jolla Sailfish OS superior a v1.1.2.16

Kindle superior a v3.4.1

Blackberry superior o igual a 10.3.3

PS4 con firmware inferior a 5.00

IIS (Internet Information Services)

Wii

