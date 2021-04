Amazon admite que sus conductores deben orinar en botellas de plástico

Amazon admitió que sus conductores deben orinar en botellas debido al tráfico o a problemas para encontrar baños durante los recorridos de entrega, al disculparse públicamente con un congresista estadounidense que denunció la situación y al que la empresa respondió con un trino que ahora consideró "incorrecto".

(Además: El panorama de la telefonía móvil ante la llegada de Wom)



"Esto fue un autogol, no estamos contentos y le debemos una disculpa al representante (Mark) Pocan", señaló Amazon en un comunicado en su blog. "Sabemos -indicó el gigante de ventas por internet- que los conductores pueden tener problemas para encontrar baños debido al tráfico o, a veces, a las rutas rurales, y este ha sido especialmente el caso durante el covid, cuando se han cerrado muchos baños públicos".



Según la nota, se trata, sin embargo, de "un problema de larga data que afecta a toda la industria y no es específico de Amazon", hecho que la empresa ilustró con una serie de artículos relacionados con el tema.



La firma, que ya es el segundo mayor empleador del país, se retractó del mensaje que publicó en Twitter el pasado 24 de marzo en respuesta a Pocan, quien es representante demócrata por Wisconsin.



"Pagar a los trabajadores 15 dólares por hora no lo convierte en un 'lugar de trabajo progresista' cuando se destruye un sindicato y se hace que los trabajadores orinen en botellas de agua", afirmó Pocan en un tuit. "Realmente no crees lo de orinar en botellas, ¿verdad?", respondió Amazon en otro trino.

Pagar a los trabajadores 15 dólares por hora no lo convierte en un 'lugar de trabajo progresista' FACEBOOK

TWITTER

(Puede leer: ¿Es mejor tener la laptop enchufada todo el tiempo o usar la batería?)



"Si eso fuera cierto -agregó-, nadie trabajaría para nosotros. La verdad es que tenemos más de un millón de empleados increíbles en todo el mundo que están orgullosos de lo que hacen y tienen excelentes salarios y atención médica desde el primer día". En su disculpa publicada en su blog, Amazon puntualizó que su tuit "fue incorrecto".



"No contempló nuestra gran población de conductores y, en cambio, se centró erróneamente sólo en nuestros centros de cumplimiento. Un centro logístico típico de Amazon tiene docenas de baños y los empleados pueden alejarse de su estación de trabajo en cualquier momento", explicó la nota.



En todo caso, Amazon indicó que les gustaría resolver el problema, aunque admitió que todavía no sabe cómo, pero prometió que buscará soluciones.



"Continuaremos hablando cuando se presente información falsa, pero también trabajaremos arduamente para ser siempre precisos", concluyó el comunicado de la compañía con sede en Seattle y que ha emprendido una batalla para evitar el que podría ser su primer sindicado en EE. UU., donde su plantilla agrupa a unos 800.000 trabajadores.



(Además: 'Tenemos tu colección de porno': así crecen las extorsiones en línea)



EFE

También le recomendamos:

-Se filtraron datos de usuarios de 533 millones de cuentas de Facebook



-WhatsApp está probando cambiar colores en dentro de la app



-¿Quiere ganar dinero extra? Con estas aplicaciones puede hacerlo