Los batidos de frutas son una opción muy popular entre aquellos que quieren tener una dieta saludable. Las opciones son casi infinitas: desde combinaciones de frutos rojos, frutos verdes o frutos amarillos, hasta mezclas que incluyen verduras y hasta cereales como la avena o semillas como la chía.



Pero, ¿qué tan saludables son los batidos? ¿es mejor comer frutas o combinarlas en batidos?

Su practicidad convierte a los batidos en una opción atractiva para aquellos que buscan un alimento fácil y rápido para consumir. Foto: iStock

De acuerdo con un estudio publicado en la revista británica BMJ y recogido por Healthday, uno de los servicios más serios de Estados Unidos sobre noticias relacionadas con la salud, al exprimir la fruta para hacer jugos se pierde parte de la fibra de esta y al tomarlos también se pueden consumir más calorías que al comer la fruta entera.

Los investigadores del estudio observaron, más no demostraron, que beber jugo de fruta cada día aumentaba las probabilidades de diabetes en un 21 por ciento. Y es que pasa que los jugos aportan una mayor carga de azúcar que promueve mayor liberación de insulina en el páncreas, por lo que los niveles de azúcar en sangre se elevan con mayor intensidad.

Por esto, la Escuela de Salud de la Universidad de Harvard recomienda “el consumo de fruta entera que puede prevenir del riesgo de padecer diabetes tipo 2”.

Diana Milena Rojas, nutricionista de la Universidad Javeriana, explica que la cantidad de azúcar en las frutas es baja, pero al prepararlas en jugo, ya sea con extractor, licuadora o exprimidor, se aumenta el azúcar molecularmente. El paladar no lo siente, pero el incremento sí se presenta y es aún mayor cuando se mezclan varias de ellas en un solo jugo.

Combinaciones como la avena, amaranto y la miel muestran la amplitud de posibilidades de los batidos. Foto: iStock

Además, para obtener un vaso de jugo se requieren más frutas –que representan más azúcar– que las que se pueden consumir enteras. Un vaso de jugo de naranja, por ejemplo, se extrae de no menos de tres naranjas, cantidad que por lo general la gente no consume.

El jugo de naranja, en su concepto, es una de las bebidas con las que más se triplica la carga de azúcar, y por eso no es cierto que sea el más indicado para los diabéticos o para querer bajar de peso.

Algunas frutas tienen más azúcar que otras, explica Rojas, y señala que las fresas, el wiki, la granadilla, los frutos rojos, la uchuva, las uvas verdes, la pera verde y el limón son bajas en azúcar, mientras que el banano, la sandía, las uvas rojas y la manzana roja son frutas con mayor contenido de azúcar.

Según expertos, es mejor opción consumir directamente las frutas. Foto: iStock

El estudio de Harvard también concluye: “Los jugos hacen que se pierda la pulpa blanca y carnosa que aporta flavonoides y antocianinas que bloquean radicales libres y evitan la oxidación de las células”.

Ahora bien, el hecho de que los jugos de frutas y los batidos no sean la opción más nutritiva no significa que no se puedan tomar de vez en cuando; de hecho, Rojas afirma que uno al día no hace daño. Eso sí, lo mejor es prepararlo sin azúcar adicional y no convertirlo en la única fuente de frutas y verduras.

