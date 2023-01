Cada enero, las resoluciones de Año Nuevo con respecto al ejercicio significan que hay un aumento en las intenciones de ser más activo físicamente. Por lo general, los gimnasios y centros recreativos ven un aumento en las ventas de membresía y la asistencia a principios de año.

Sin embargo, las restricciones impuestas en respuesta a covid-19 alentaron a muchos a recurrir a alternativas digitales para hacer ejercicio. Una vía popular para el fitness digital es YouTube.

Está claro que estos videos de acondicionamiento físico de YouTube representan un medio accesible, gratuito y conveniente para participar en formas de ejercicio sin salir de casa. Lo que es menos claro para los investigadores es cómo los videos de acondicionamiento físico de YouTube se comparan con la instrucción tradicional en persona.

Técnicas de cambio de comportamiento

Como investigadores de actividad física y salud digital, estábamos interesados en saber si los creadores de fitness de YouTube usaban alguna técnica de cambio de comportamiento en sus videos para mejorar la práctica y la adherencia al ejercicio. Las técnicas de cambio de comportamiento son estrategias establecidas que pueden ayudar a impulsar, motivar y / o mantener cambios de comportamiento como el ejercicio. Incluyen cosas como establecer metas, planificar la acción, la repetición y el autocontrol del progreso.

En un estudio publicado en Journal of Health Psychology, analizamos los 15 canales de fitness de YouTube más populares (al 31 de diciembre de 2020) y estudiamos los cinco videos más populares para cada canal para ver qué tipos de técnicas de cambio de comportamiento usaron, si las hubo.



En general, los videos utilizaron en promedio 12.5 técnicas de cambio de comportamiento. Los más utilizados fueron la demostración del comportamiento, la instrucción sobre cómo realizar el comportamiento y el apoyo social no especificado, que incluye cosas como palabras alentadoras y motivadoras.

La forma en que los videos introdujeron las técnicas de cambio de comportamiento también varió. Por ejemplo, algunos creadores no hablaron durante sus entrenamientos, mientras que otros expresaron sus entrenamientos o hablaron mientras hacían ejercicio. Un canal, Roberta's Gym, ni siquiera presentaba a una persona real haciendo ejercicio, sino más bien un modelo 3D de una persona que realizaba los ejercicios.

El número de técnicas de cambio de comportamiento utilizadas también varió de solo una a 27. De hecho, muchas de las técnicas de cambio de comportamiento que se utilizan con frecuencia con la capacitación en persona, como establecer metas, crear planes o dar retroalimentación, estaban en su mayoría ausentes en estos videos, probablemente una limitación del formato de video.

También nos interesaba saber si el número o el tipo de técnicas de cambio de comportamiento utilizadas estaba relacionado con la popularidad de los vídeos de un creador. Sorprendentemente, ni el número de técnicas de cambio de comportamiento utilizadas ni el uso de ninguna específica se asociaron con las vistas, los me gusta o los comentarios de un video.

A partir de esto, dedujimos que es probable que haya otros factores que juegan un papel en la popularidad de un video o creador. Puede ser que las personas se relacionen con el aspecto de un video, la personalidad del instructor o el tipo de entrenamientos que tiene un creador en particular. El disfrute o el valor de entretenimiento de los videos también puede contribuir a esta popularidad.

Para aquellos que buscan encontrar un canal de fitness de YouTube que pueda ayudarlos a cumplir con sus resoluciones de Año Nuevo relacionadas con el ejercicio, o simplemente como una alternativa divertida y accesible a otras formas de ejercicio, aquí hay algunos consejos.

1. Ronda de prueba

No se sienta limitado a lo que es popular. Hemos enumerado algunos de los canales más populares en nuestro estudio, pero hay cientos (si no miles) de creadores de fitness de YouTube. Además, encontramos que los canales más populares no necesariamente usaban más técnicas de cambio de comportamiento, por lo que si usted es el tipo de persona que se beneficia de más estímulo y estructura, consulte nuestra lista de quién usa más de ellas.

Foto: Journal of Health Psychology

2. Encuentre lo que se adapte a su horario o rutina

Entre los 15 canales principales que examinamos, casi todos incorporaron entrenamiento de intervalos de alta intensidad (HIIT) en sus videos. A mucha gente le gusta el cardio HIIT y hay beneficios establecidos para practicarlo en términos de salud y tiempo. Sin embargo, si la idea de un entrenamiento de alta intensidad le desanima, entonces hay muchos creadores populares que se centran en entrenamientos más largos y estables o entrenamientos dirigidos a principiantes.

3. Haga más de lo que le gusta

Un canal de fitness de YouTube que lo hace sentir realizado, capaz y lleno de energía después de un entrenamiento es una gran indicación de que ha encontrado algo que funciona. Las personas se sienten mejor consigo mismas y el ejercicio que han hecho es un fuerte predictor de si volverán a hacer ejercicio nuevamente.

4. Combínelo con otra cosa

Como se mencionó anteriormente, el contenido de fitness en YouTube no tiene fin. Desde ejercicios de peso corporal hasta yoga, baile, entrenamiento con pesas o caminar, hay innumerables maneras de cambiar cómo se ve su entrenamiento. Mantener el ejercicio interesante es una excelente manera de seguir apegándose a los objetivos.

5. Participe en la comunidad

Sentirse socialmente apoyado puede ayudar a las personas a mantenerse motivadas para hacer ejercicio y superar las barreras que puedan surgir. Muchos creadores realizan desafíos de fitness o tienen páginas de redes sociales donde puede interactuar con otras personas que también siguen los mismos videos. Algunos creadores también organizan entrenamientos en vivo, donde puede aparecer en un momento determinado y seguirlos y chatear con ellos en tiempo real. Traer a un amigo o familiar que disfrute hacer ejercicio (o los resultados del mismo) puede ayudar a mantener a ambos responsables de sus metas.

WUYOU SUI (*)

The Conversation (**)



(*)Candidato a posdoctorado y miembro del laboratorio de Medicina Conductual de la Universidad de Victoria.



(**)The Conversation es una organización sin ánimo de lucro que busca compartir ideas y conocimientos académicos con el público. Este artículo es reproducido aquí bajo licencia de Creative Commons.

