Yoga facial: los ejercicios para el rostro que combaten el envejecimiento

La técnica del yoga facial combina ejercicios de movimientos suaves, estiramientos y masajes que regulan la circulación sanguínea y la oxigenación de los tejidos faciales. Al igual que el yoga, utiliza técnicas de respiración que fomentan la relajación para promover una sensación de bienestar.



Asimismo, sobre esta práctica, la revista de Dermatología Clínica y Estética indicó que es una técnica natural no invasiva que ayuda a quien lo practica a mantener una apariencia facial juvenil y saludable.



Siga leyendo: (Gerascofobia, el miedo a envejecer: ¿cómo superar este temor a las arrugas y las canas?)

La práctica del yoga facial se puede realizar desde casa y sin requerir equipos especializados, enfatizó la Academia Estadounidense de Dermatología.



También, algunos de los ejercicios más comunes son el estiramiento de la frente, los masajes en las mejillas y el fortalecimiento de los músculos de la mandíbula y los músculos que rodean los ojos.



Estos ejercicios se realizan junto con una respiración profunda para maximizar los beneficios.

Facebook Twitter Linkedin

Sebe combinar técnicas de respiración con este tipo de práctica. Foto: iStock

Beneficios que ofrece al cuerpo esta actividad

La Clínica Mayo en su artículo ‘Ejercicios Faciales’ describió los principales beneficios de realizar yoga facial, los cuales son:

Estimulación del sistema linfático: al realizar ejercicios faciales, con ciertos movimientos específicos, el yoga estimula la eliminación de toxinas por medio del sistema linfático, por lo cual se tendrá una piel más saludable.

Tonificación y fortalecimiento muscular: los ejercicios del yoga facial ayudan a tonificar, reducir la flacidez y la presencia de arrugas en la cara y cuello.

Favorece una mejor circulación sanguínea: al estimular los músculos faciales se aumenta el flujo sanguíneo, por el cual la práctica del yoga facial ayuda a mejorar la apariencia de la piel, que le brinda un brillo saludable y natural.

Relajación y reducción del estrés: al igual que el yoga tradicional, los ejercicios de respiración que se realizan acompañando los ejercicios faciales, ayudan al cuerpo a reducir el estrés y generar una sensación de calma y bienestar.

La efectividad de estos beneficios está dada por la constancia en la realización de la rutina de ejercicios faciales, los cuales, que en cuanto a la estética, si bien, no eliminan por completo las arrugas y líneas de expresión, sí las suavizan sustancialmente a la vez que van recuperando el contorno facial.



Lea también: (El consumo excesivo de antibióticos reduce su eficacia, alerta la OMS).

Facebook Twitter Linkedin

El yoga facial también puede estar acompañado con ejercicios típicos del yoga. Foto: iStock

¿Cómo influye en la salud del rostro?

Laura Botero en su libro llamado 'Yoga facial' enfatizó que el yoga facial ayuda a conservar el fortalecimiento muscular por más tiempo, el cual naturalmente se empieza a perder con la edad.



"Una buena rutina con ejercicios de tonificación muscular y automasajes ayuda a esculpir y moldear el rostro, disminuyendo la flacidez y la irrevocable caída de ciertos músculos faciales, como las mejillas”, explicó Botero en su libro.

También, la efectividad de esta práctica puede variar de una persona a otra y depende de varios factores como la edad, la genética, el estado de la piel y la constancia con la que se practiquen los ejercicios.



Le puede interesar: (¿Qué le pasa al cuerpo si no come carbohidratos y va al gimnasio? Ojo con la respuesta).



Por otra parte, expertos indican que el yoga facial no debe considerarse como reemplazo de tratamientos médicos o procedimientos estéticos.



La práctica de este tipo de gimnasia puede ser observada como un complemento a otros cuidados de la piel y hábitos saludables en general.

Frente a cualquier duda con la salud corporal es indispensable buscar atención médica especializada para recibir recomendaciones confiables.

Más noticias aquí