El Virus del Papiloma Humano, VPH, es una infección de transmisión sexual que se transmite por medio del contacto genital. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se trata de la ITS más común y de los 100 tipos existentes, la mayoría son asintomáticos y transitorios, por lo que desaparecen con el tiempo y sin necesidad de tratamiento.



Sin embargo, la CDC afirma que en otras ocasiones este virus puede provocar verrugas genitales, anormalidades en las pruebas de Papanicolaou o cáncer de cuello uterino. Según la organización Prueba para la vida, más del 80 % de las personas sexualmente activas se contagian de VPH en algún punto de sus vidas. Por lo tanto, su detección y tratamiento temprano pueden prevenir casos de cáncer.

Cerca de 79 millones de estadounidenses reportados por la agencia CDC tienen VPH, además, 14 millones de estas personas contraen el virus cada año. De estos casos, anualmente, 360 mil presentan verrugas genitales, 10 mil contraen cáncer de cuello uterino y 21 mil de los casos de cáncer relacionados con VPH pueden prevenirse con la vacuna.



¿Qué es el Virus del Papiloma Humano VPH?

Se trata de un grupo de virus que producen el crecimiento o multiplicación de células de tejidos en superficies cutáneas y mucosas que se transmiten por contacto sexual. Su propagación no ocurre solo con la penetración, pues con el contacto íntimo de piel a piel es suficiente.



De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, estos tipos de VPH se pueden subdividir en dos grupos según su potencial de transformar la célula infectada en una célula tumoral.

En todo el país fueron aplicadas 20.587 dosis de vacunas contra el VPH en 2022, según datos preliminares. Foto: Secretaría de Salud

Los VPH de bajo riesgo, de acuerdo con la entidad pública, suelen estar presentes en las lesiones benignas como condilomas, verrugas genitales o neoplasias de bajo grado y presentan un riesgo mínimo de avance a problemas más graves.



El caso de los tipos de VPH de alto riesgo es más peligroso, puesto que si la infección persiste puede producir cáncer como el de cuello uterino, de ano, de boca, de vulva o de pene. Según el mismo Ministerio de Salud, se estima que el VPH causa 100 % de los casos de cáncer de cuello uterino, el 90 % de los casos de cáncer anal y el 40 % de los cáncer de órganos genitales externos.



La agencia CDC registra más de 100 tipos diferentes de VPH y varían dependiendo de si infectan sitios cutáneos o superficies mucosas. Estos últimos son categorizados como de alto riesgo pues al tener contacto con la zona anogenital posibilitan el desarrollo de tejidos semicancerosos o cancerosos

¿Se puede curar o prevenir el VPH?

De acuerdo con MedlinePlus, las verrugas pueden ser diagnosticadas al observarlas y hay medicamentos para eliminarlos o extirparlos. Sin embargo, el VPH no puede ser tratado en sí mismo, Planned Parenthood explica que la mayoría de las veces el mismo cuerpo puede combatir el papiloma humano antes de que cause algo más grave. Sin embargo, sí existen tratamientos para las enfermedades ocasionadas por el virus.



Aunque, como se dijo anteriormente, la mayoría de las personas con una vida sexualmente activa pueden contraer el virus. Sin embargo, existen vacunas para prevenir la transmisión del VPH de alto riesgo y de las que causan verrugas.



Otras estrategias de prevención son: la disminución del número de parejas sexuales y el uso de preservativo, que no elimina la totalidad de riesgo de contagio, pero que disminuye la posibilidad.

