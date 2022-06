Ante el aumento de nuevos contagios durante varias semanas, el ministro de Salud Fernando Ruiz aseguró recientemente que Colombia, al igual que otros países en el mundo, estaba ante un quinto pico de contagios por la circulación de la una subvariante ómicron.



El ministro aclaró que este es un pico de contagios, no de fallecimientos, en el cual el país se mantiene estable. El panorama aporta claridad sobre el nivel de protección que tienen los colombianos, gracias a las vacunas.



Carlos Álvarez, infectólogo, coordinador de Estudios covid-19 delegado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Colombia, menciona que "la ventaja que se tiene en este momento es que ese número de contagios, afortunadamente es de casos leves que, incluso, pasan desapercibidos para la población y no han requerido consultar urgencias u hospitalización".



El experto señala que esa proporción entre casos que se pueden estar presentando comparado con el número de hospitalizaciones y de muertes en picos anteriores es completamente diferente y esto no se produce al azar sino que es el resultado de que las personas están vacunadas.



Sin embargo, destacó que "la inmunidad generada por las vacunas contra las subvariantes que están circulando de ómicron es baja y disminuye con el tiempo. Después de 4 a 6 meses hemos visto cómo la inmunidad generada por las vacunas se ha venido cayendo, incluso la inmunidad natural".



Por esta razón las autoridades sanitarias han enfatizado en que es fundamental que las personas continúen implementando medidas como el lavado constante de manos; iniciar, completar y aplicar refuerzo del esquema de vacunación contra covid-19; incrementar la limpieza y desinfección permanente de superficies y elementos de contacto constante y directo, entre otras.



Por el momento, los expertos no contemplan el uso obligatorio del tapabocas nuevamente, pero destacan que es un elemento que debe usarse de manera inteligente si se presentan síntomas asociados al virus.



Según Álvarez también se debe tener en cuenta que el pico puede estar mimetizado con los síntomas respiratorios por otros virus que también están circulando en este momento, especialmente en ciudades como Bogotá o Medellín. "Hemos visto que en la población pediátrica, al no estar completamente vacunada, empiezan a toparse con virus que tienen incluso mayor morbilidad sobre ellos como los adenovirus", explicó.



Finalmente, el especialista menciona que las personas deben continuar completando los esquemas de vacunación y los refuerzos. "Esto hace la diferencia. si no queremos seguir incrementando en casos y picos. Si las personas son conscientes de la necesidad de una tercera o cuarta dosis, tendremos la presencia de algunos casos, pero no tantos de hospitalizaciones y muertes en los meses que vienen", concluyó.



Los especialistas han mencionado que continúan monitoreando el comportamiento del virus y que mantienen las acciones de búsqueda activa diaria con la toma de muestras en puntos estratégicos de cada ciudad.

