La narcolepsia es un trastorno neurológico crónico que afecta el control del ciclo sueño-vigilia. Las personas que padecen esta condición experimentan una irresistible necesidad de dormir durante el día, lo que puede llevar a episodios inesperados de sueño, incluso en situaciones inapropiadas o peligrosas.



(Siga leyendo: ¿Cuál es la mejor hora para dormir? Esto es lo que debería descansar, según su rutina)

La narcolepsia es causada por una deficiencia de hipocretina (también conocida como orexina), un neurotransmisor que regula el estado de vigilia y sueño. Aunque la causa exacta no siempre es clara, la narcolepsia puede tener un componente genético.



El diagnóstico generalmente se realiza a través de la historia clínica, pruebas de sueño y, en algunos casos, análisis de líquido cefalorraquídeo.



La doctora Odile Romero, especialista en Medicina del sueño, asegura que es posible identificar algunas condiciones que dificultan mantener o iniciar el sueño.

"Todo aquello que suponga un disruptor del sueño. Es decir, todas las preocupaciones que tengamos, aparte de todo lo que es el tema del entorno, es un distractor", aseguró durante una entrevista en Top Doctors.



(Le puede interesar: Llevar un estilo de vida saludable podría prevenir la depresión, según estudio)



"Se puede recomendar al paciente que tome nota de los problemas que tiene que resolver al día siguiente, que lo deje anotado en papel en la mesita de noche y a la mañana siguiente lo retome", manifestó.



Según la experta, es necesario generar un entorno lo suficientemente agradable para que el sueño se introduzca y tenga lugar. También es importante no tomar estimulantes a últimas horas de la tarde, no estar expuestos a luz (sobre todo a luz azul) y no tomar comidas muy copiosas.



Aunque no hay cura para la narcolepsia, el tratamiento puede ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Esto a menudo incluye cambios en el estilo de vida, medicamentos y técnicas de gestión del sueño. Si sospecha que tiene narcolepsia, es recomendable consultar a un profesional de la salud para obtener un diagnóstico y recibir el tratamiento adecuado.

Síntomas comunes de la narcolepsia

Somnolencia excesiva diurna: Las personas con narcolepsia experimentan una somnolencia extrema durante el día, lo que puede dificultar la realización de actividades normales.

Cataplejía: Es un síntoma específico de la narcolepsia en el que el paciente experimenta una pérdida súbita y temporal del tono muscular, generalmente desencadenada por emociones fuertes como la risa, el enojo o la excitación.

Parálisis del sueño: Algunas personas con narcolepsia pueden experimentar una sensación temporal de incapacidad para moverse o hablar al quedarse dormidos o al despertarse.

Alucinaciones hipnagógicas/hipnopómpicas: Son experiencias vívidas y a menudo aterradoras que ocurren al quedarse dormido o al despertar.

Trastornos del sueño nocturno: La narcolepsia puede estar asociada con otros trastornos del sueño, como la apnea del sueño.

Más noticias de Salud