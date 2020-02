Viví una situación difícil e insuperable: médico que mató a ladrones

El médico que el pasado 30 de enero mató a tres ladrones que pretendían robarlo en un puente peatonal, en el norte de Bogotá, se pronunció a través de un comunicado este viernes, en el cual señaló que los asaltantes le dijeron que iban a pegarle un tiro y a meterlo en un carro.

"Como es de conocimiento público, el día 30 de enero del 2020 fui víctima de un franco ataque por tres individuos armados con revólver y cuchillo, quienes me interceptaron en el puente peatonal ubicado en la avenida 9.ª con calle 123, causándome heridas en mi rostro y cuerpo", detalló.



Y dijo también que le causaron heridas "en mi rostro y cuerpo, no sin antes dejarme conocer sus intenciones de pegarme un tiro y de meterme al carro del que habían descendido momentos antes".



El médico, quien dijo que algunos medios de comunicación han requerido sus declaraciones, pidió que "por razones de seguridad personal y de mi entorno familiar" no se dé a conocer su identidad públicamente.



Anunció, además, que en el momento que considere oportuno contará a la ciudadanía la forma como ocurrieron los hechos y la situación que vivió, que describe como "difícil e insuperable".



"En estos momentos tan difíciles que atravesamos, mi familia y yo agradecemos con humildad los comentarios considerados, expresiones de solidaridad y las opiniones objetivas de los medios informativos, redes sociales y ciudadanía", puntualizó.



