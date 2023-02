Las vitaminas se agrupan en dos categorías: liposolubles e hidrosolubles. Estas últimas son las que no se almacenan en el cuerpo.



Estas sustancias son necesarias para el funcionamiento celular, además del crecimiento y el desarrollo normal de los seres humanos. Conozca los detalles.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, existen 13 vitaminas esenciales para el cuerpo humano y sus funciones: la A, C, D, R, K, B (1, 2, 3, 6, 12), folato, ácido patoténico y biotina.



Sin embargo, no todas son iguales. El grupo de las liposolubles comprende todas las vitaminas que se almacenan en el hígado, tejido grado y los músculos del cuerpo.



Este grupo esta conformado por cuatro vitaminas: A, D, E y K, y son absorbidas con facilidad cuando hay grasa alimentaria en el cuerpo.



Por otro lado están las hidrosolubles, que son nueve: la C y todas las B (incluido el folato, la biotina y el ácido patoténico).



La única vitamina que, según la Biblioteca, es una excepción es la B12, que puede almacenarse en el hígado durante años.



Ahora bien, cuando una persona no consume suficientes vitaminas puede tener problemas de salud que derivan de esa deficiencia, por lo que es recomendable mantener una alimentación balanceada.



Sobre todo, los expertos en nutrición piden comer suficientes frutas, verduras, legumbres, granos y productos lácteos.

Funciones

Según el Instituto Nacional de Salud de EE. UU. estas son las funciones que tienen las vitaminas hidrosolubles en el organismo:



-Biotina: es esencial para el metabolismo de proteínas y carbohidratos, y ayuda en la producción de hormonas y colesterol.

-Folato: actúa con la vitamina B12 para ayudar en la formación de glóbulos rojos. También es fundamental para producir ADN, sobre todo en el embarazo.

​-Niacina (B3): esta vitamina del complejo B ayuda a mantener saludable la piel y los nervios.

-Ácido pantoténico (B5): al igual que la biotina, es esencial para metabolizar alimentos y ayuda a producir hormonas y colesterol.

​-Tiamina (B1): esta ayuda en la conversión de los carbohidratos en energía, por lo que también es fundamental en embarazos y el funcionamiento del corazón.

​-Piridoxina (B6): además de ayudar a los glóbulos rojos, esta vitamina mantiene la función cerebral.

-​Vitamina B12: también ayuda a la formación de glóbulos rojos y a mantener el funcionamiento del sistema nervioso central.

-Vitamina C (ácido absórbico): esta vitamina es una de las más conocidas, favorece los dientes y encías, ayuda a absorber el hierro y a mantener el tejido saludable, y apoya la cicatrización de heridas.

Fuentes

De acuerdo con los expertos, las fuentes más comunes de alimentación para obtener estas vitaminas son: el chocolate, cereal, yema de huevo, leche, cerdo, levadura y legumbres para la biotina.



Los espárragos, remolachas, levadura de la cerveza, fríjoles, cereales, lentejas, naranjas y mantequilla de maní para el folato; aguacate, huevos, panes, pescado, legumbres, carnes magras, papa y carne de aves para la niacina.



Huevos, aguacate, brócoli, legumbres, champiñones, papa y cereales para el ácido pantoténico; leche en polvo, huevo, pan, carnes magras, legumbres, arvejas y granos integrales para la tiamina.



Aguacate, plátano, legumbres, carne de res y granos para la piridoxina; carne, huevos, leche de soya y mariscos para la B12; y brócoli, repollo, cítricos, coliflor, papa, espinaca, fresas y tomate para la vitamina C.



La cantidad de vitaminas que debe tomar cada persona debe ser establecida por un profesional de la salud y nutrición, teniendo en cuenta sus aspectos personales y su estado de salud.



Por eso, antes de tomar un multivitamínico —incluso si a algún amigo o familia parece haberle servido— lo mejor es consultar con un nutricionista, pues el exceso de vitaminas también puede descompensar al sistema o intoxicarlo.

