Son muchos los consejos que se dan para bajar de peso. Vitaminas, dietas, remedios, entre otros, son algunas de las recomendaciones que se oyen día a día. Sin embargo, la ciencia no ha encontrado alguna vitamina o suplemento que, hasta el momento, ayude a adelgazar.



Cuando se trata de la salud es de vital importancia recordar que se debe consultar a un profesional en el tema para cualquier cambio que se quiera hacer en la alimentación, ya que cada organismo es distinto y por lo tanto necesita unos cuidados específicos.

La revista ‘Esquire’ realizó un análisis con diferentes expertos sobre las vitaminas más comunes recomendadas para la pérdida de peso con el fin de conocer si son realmente efectivas, estas son algunas de ellas.

Suplementos de fibra

El pan es buena fuente de fibra. Foto: iStock

Aunque este elemento es crucial en una alimentación balanceada y, generalmente, no se consume tanto como se debería, la fibra que se encuentra en los vitamínicos no es la adecuada.

La fibra definitivamente juega un papel en la pérdida de peso, pero no del tipo de los suplementos. Los alimentos llenos de fibra ayudan a la pérdida de peso de varias maneras FACEBOOK

Karen Ansel, nutricionista y autora de ‘Healing Superfoods for Anti-Aging’, aseguró para 'Esquire' que, “la fibra definitivamente juega un papel en la pérdida de peso, pero no del tipo de los suplementos".



Y agregó: "Los alimentos llenos de fibra ayudan a la pérdida de peso de varias maneras, una de las cuales es la disminución de la velocidad. Sin embargo, necesitamos muchos tipos de fibra de muchos tipos de alimentos diferentes para obtener este beneficio".



Este tipo de vitaminas no conducen a una pérdida de peso, sino que se encargan de complementar los nutrientes que le hacen falta al cuerpo.

Té verde

Esta bebida no es tan milagrosa. Foto: iStock

Hace unos años se creía que esta bebida tan común era milagrosa para adelgazar, pero un estudio llamado ‘Té verde para la pérdida y el mantenimiento del peso en adultos obesos o con sobrepeso’ de 2012, demostró que la pérdida de kilos es insignificante y no perceptible.

A pesar que este té no causa ningún efecto secundario en el cuerpo, no es aconsejable beberlo si el suplemento contiene altas cantidades de azúcar, porque puede ser contraproducente.

Vitamina D y calcio

La deficiencia de esta vitamina puede generar fatiga, malestar general, entre otros síntomas. Foto: Istock

Esta combinación sí cuenta con beneficios en materia de pérdida de peso. Según estudios, estos dos componentes pueden ayudar a suprimir el hambre, dado que el consumo de tres raciones lácteas puede ayudar a que el estómago se sienta saciado por más tiempo debido a su gran contenido de agua y proteínas.



No obstante, es importante recordar que esto debe ser consultado con un experto que evalúe las condiciones de salud del paciente.

Vitamina B

Su falta de consumo realentiza el metabolismo. Foto: Istock

Algunos expertos han indicado que para adelgazar la deficiencia de B-12 genera una pérdida de energía en el cuerpo, lo que ocasiona que se baje de peso con mayor lentitud, pero Ansel cree lo contrario:



“En teoría, la deficiencia de vitamina B puede ralentizar el metabolismo, pero eso no significa que la ingesta de más vitaminas vaya a acelerar las cosas. Muy pocos de nosotros somos deficientes en vitaminas B”, asegura.

