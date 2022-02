Las vitaminas son fundamentales para el organismo: son claves para la salud, pues su carencia está relacionada con la aparición de ciertas enfermedades y, adicionalmente, pueden ayudar a prevenir algunos padecimientos crónicos.

Una de las vitaminas más importantes es la vitamina D, necesaria para el calcio de los huesos, el sistema inmune, entre otras cosas.

La deficiencia de esta vitamina puede generar fatiga, malestar general, entre otros síntomas.



Le contamos cuál es la importancia de la vitamina D, cómo saber si tiene deficiencias de la misma y qué alimentos puede consumir para solucionarlo.

La importancia de la vitamina D

Según la Oficina de Suplementos Dietéticos (ODS) del National Institute of Health de Estados Unidos, “la vitamina D es un nutriente necesario para la salud”. Cumple la función de absorber el calcio, necesario para los huesos fuertes.



También es necesaria para el movimiento de los músculos y para que los nervios puedan transmitir los mensajes al cuerpo. Es clave para el sistema inmune y ayuda a combatir bacterias y virus.



“La vitamina D regula muchas otras funciones celulares en el cuerpo. Sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y neuroprotectoras contribuyen con la salud del sistema inmune, la función muscular y la actividad de las células cerebrales”, resume la Clínica Mayo.



La Clínica señala que hay varios estudios sobre la relación de esta vitamina con un sinnúmero de enfermedades. Por ejemplo, algunas investigaciones han determinado que los bajos niveles de vitamina D están asociados al deterioro cognitivo.



Los estudios también sugieren que esta vitamina reduce el riesgo de sufrir de esclerosis múltiple, ayuda a prevenir la osteoporosis y a reducir fracturas y es utilizada para tratar problemas como los trastornos óseos heredados.

Síntomas que indican que hay deficiencia de vitamina D

Ahora bien, no tener los niveles adecuados de vitamina D es un problema serio, aunque según la Clínica Mayo, muchos adultos no se preocupan por este tema.



La ODS del National Institute of Health de Estados Unidos señala que “en los niños, la deficiencia de vitamina D causa raquitismo, una enfermedad en la que los huesos se ablandan, debilitan, deforman y causan dolor. En adolescentes y adultos, la deficiencia de vitamina D causa osteomalacia, un trastorno que causa dolores en los huesos y debilidad muscular”.

Esta vitamina reduce el riesgo de sufrir de esclerosis múltiple y ayuda a prevenir la osteoporosis. Foto: Istock

Agregan que tener bajos niveles de vitamina D causa que los huesos se vuelvan frágiles y se fracturen más fácilmente, y puede causar debilidad y dolores musculares, lo que ocasiona caídas y pérdidas de equilibrio.



Además, “la vitamina D es importante para la salud del corazón y de los vasos sanguíneos y mantener una presión arterial normal. Algunos estudios indican que los suplementos de vitamina D podrían reducir los niveles de colesterol en la sangre y la hipertensión arterial, dos de los principales factores de riesgo de enfermedad cardíaca”, señala la ODS.



Entonces, ¿cómo saber si tiene deficiencia de esta vitamina? Según el portal BMJ Best Practice, especializado en medicina y diagnósticos, esta es “la deficiencia nutricional más común a nivel mundial”.



BMJ Best Practice señala que muchos de los pacientes no registran síntomas evidentes de la deficiencia hasta que no está en un estado avanzado. Por eso, es importante estar atento a las mínimas señales.



Los expertos del portal indican que en niños, la falta de vitamina D puede empezar a evidenciarse con características de raquitismo: retrasos en el desarrollo y alteraciones óseas.

Una de las vitaminas más importantes es la vitamina D, necesaria para el calcio de los huesos, el sistema inmune, entre otras. Foto: Istock

En el caso de los adultos, empieza a aparecer con síntomas como debilidad muscular, sensibilidad, dolor en los huesos, y cansancio.



Otros síntomas que pueden aparecer son:



-Arqueo de las piernas.

-Ensanchamiento de los extremos de los huesos largos.

-Retraso en la erupción de los dientes y caries dentales a edad temprana.

-Retraso en el desarrollo.

-Alcance tardío de hitos motores.

-Fatiga y malestar general.

-Calambres.



Recuerde que hay síntomas que pueden estar relacionados con varias enfermedades, por lo que si presenta alguno de ellos, es importante que acuda al médico para determinar si tiene deficiencia de vitamina D o si tiene alguna enfermedad que necesite de un tratamiento especializado.



¿Qué consumir para solucionar la deficiencia?

La Oficina de Suplementos Dietéticos del National Institute of Health de Estados Unidos explica que no existen muchos alimentos que contengan vitamina D de forma natural.



Sin embargo, la Clínica Mayo reseña algunos de los alimentos que contienen esta vitamina:



-Leche fortificada.

-Cereales fortificados.

-Pescado graso: trucha, atún, salmón y sardinas.

-Aceites de hígado de pescado.

-Yema de huevo y queso (aunque tienen vitamina D en menores cantidades).



Algunos alimentos como el salmón contienen esta vitamina. Foto: Istock

También puede aumentar sus niveles de esta vitamina consumiendo suplementos multivitaminas y multiminerales.



Sin embargo, debe tener cuidado, pues consumir elevadas cantidades de vitamina D en suplementos puede provocar vómitos, estreñimiento, náuseas, daño renal, problemas de ritmo cardiaco, entre otros inconvenientes de salud, según la Clínica Mayo.



La mejor forma de que su cuerpo produzca vitamina D es con la exposición directa de la piel al sol.



En este caso, también debe tener cuidado con la radiación ultravioleta, que puede producir cáncer de piel. Limite el tiempo de exposición al sol a un periodo prudente para que su cuerpo genere una cantidad adecuada de esta importante vitamina.



Además, recuerde acudir al médico si presenta problemas con esta para que el experto le indique qué vitaminas o elementos consumir para evitar molestias en su salud.

La mejor forma de que su cuerpo produzca vitamina D es con la exposición directa de la piel al sol. Foto: Istock

