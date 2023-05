En los últimos días se han hecho virales en redes sociales algunos videos en los que se hablan maravillas de un producto que estaría "ayudando" a los hombres a conseguir erecciones duraderas en el sexo.



Sin embargo, vale la pena revisar qué tan seguro y efectivo puede ser el 'Vitafer', que es comercializado como un "suplemento multivitamínico".



La promoción de este supuesto potenciador sexual está haciéndose a través de la figura de multivitamínico.



De acuerdo con los videos publicados en TikTok y otras plataformas, este producto funcionaría como un "suplemento" que ayuda a las personas a recargar su energía y vitalidad.



Algunas páginas web de tiendas naturistas lo ofrecen también como "suplemento nutricional a base de extractos de frutas, plantas y aminoácidos".



Además, quienes estarían comercializando este producto aseguran que contiene sulfato de hierro; vitaminas B1, 2, 3 y 6; ginseng (planta medicinal china) y hasta ácido fólico.



No obstante, lo que nunca muestran es un registro Invima que avale la comercialización o, siquiera, la aprobación del uso de este producto como un suplemento o multivitamínico, y mucho menos como un "potencializador sexual".

De hecho, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ha hecho énfasis en varias ocasiones sobre el peligro de utilizar este tipo de "soluciones mágicas".



"El propósito de un suplemento dietario es adicionar nutrientes a la dieta normal de una persona sana y no se le pueden atribuir propiedades tales como curar la disfunción eréctil o potenciar la sexualidad (...) los llamados “potenciadores sexuales” se consideran fraudulentos, pues al ser comercializados como suplementos dietarios ponen en riesgo la salud", reza un comunicado del Invima.



Así las cosas, las autoridades sanitarias han dejado claro que este tipo de productos "se consideran un riesgo para la salud", y no deben ser ingeridos para evitar complicaciones y efectos adversos.



En esa línea, durante una jornada de control del Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena, Dadis, en 2018, la entidad decomisó varios "afrodisiacos fraudulentos", entre esos el 'Vitafer'.



Así lo informó en su momento Gustavo Orozco Lorduy, líder del Programa de Inspección Vigilancia y Control de Medicamentos y Alimentos del Dadis.



En ese sentido, cabe recordar que no porque estos productos digan ser 100 % naturales y tener muchos beneficios significa que su consumo sea seguro o esté regulado.

Además, recuerde que la disfunción eréctil tienes muchas posibles causas y no todas son físicas, por lo que lo recomendable es consultar a un especialista en lugar de poner en riesgo su salud con estos "potencializadores sexuales".



ANDRÉS FELIPE LEÓN MAFFIOLD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

