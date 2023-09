Desde el 2022, Latinoamérica ha registrado picos elevados de casos de una triple amenaza de virus respiratorios, un patrón que comienza a repetirse este año y que sirve como recordatorio sobre la importancia de continuar con el desarrollo de vacunas estacionales. Los expertos han llamado a este fenómeno “tripledemia” conformada por el virus sincitial respiratorio (VSR), el covid-19 y la gripe estacional o influenza.



La Organización Panamericana de la Salud anunció una alerta por la actividad de estos virus respiratorios que podrían alcanzar niveles prepandémicos en la región, por lo que ha recomendado, principalmente, fortalecer la vigilancia de estos virus, adoptar las medidas necesarias para la prevención y el control de los casos graves, además de asegurar una alta cobertura de vacunación en grupos de alto riesgo.



En los últimos meses, los países del Cono Sur de América Latina como: Argentina, Brasil, Chile, Paragua y Uruguay; registraron un incremento en la actividad de estos virus respiratorios, principalmente VSR. Por ejemplo, durante el primer semestre de este año, los casos de VRS en Chile son 122% más altos en comparación con el mismo período de 2022.

Aunado a esto, en las últimas semanas la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre la presencia de dos nuevas subvariantes de Covid-19 que están bajo monitoreo mundial: “Eris” (EG.5) y “Pirola” (BA.2.86), que pueden causar un aumento en la incidencia de casos y llegar a ser dominante en algunos países o incluso a nivel mundial.



Por lo tanto, la necesidad de vacunas actualizadas y estacionales aumentará a medida que surjan nuevas variantes preocupantes y la protección proporcionada por la vacuna covid-19 disminuya con el tiempo.



Este panorama es clave para los países que se acercan a la temporada otoño/invierno como Ecuador, Colombia y México. Además de que está próxima la temporada de vacaciones llena de viajes y reuniones, donde las poblaciones vulnerables, como adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con alguna enfermedad inmunológica, tendrán un mayor riesgo de infección.



En Colombia, con corte al 16 de septiembre de 2023, el Instituto Nacional de Salud (INS) identificó 6' 382.216 casos confirmados por laboratorio y 143.039 muertes. En el 2023 se han notificado 28.805 casos y 710 fallecidos por fecha de defunción.



Entre el 10 y 16 de septiembre de 2023 (semana epidemiológica 37) se confirmaron 401 casos en el territorio nacional; el 80 % de los casos nuevos se reportaron en las entidades territoriales de Bogotá D.C., Valle del Cauca y Antioquia.

Un desafío triple: vacunas en los próximos cinco años

El desarrollo de nuevas tecnologías ha hecho posible tener vacunas disponibles para abordar virus respiratorios y otras enfermedades, que en los últimos años han demostrado su eficacia para proteger al sistema inmune y, en consecuencia, ayudar a aliviar la presión sobre los sistemas de salud de todo el mundo.



Ejemplo de ello, son las vacunas basadas en ARN mensajero, tecnología que está experimentando un crecimiento exponencial. Además, de acuerdo con expertos, se prevé que las vacunas de esta plataforma predominarán a corto y mediano plazo.

Recientemente, se ha informado de avances prometedores para proteger a las poblaciones vulnerables contra el VSR. Entre ellos figura la vacuna de ARNm de Moderna, para prevenir la enfermedad de las vías respiratorias inferiores y la enfermedad respiratoria aguda asociadas al virus respiratorio sincitial en adultos mayores de 60 años, que actualmente está a la espera de una aprobación por parte de varios organismos sanitarios, entre ellos la FDA estadounidense.



En cuanto a la vacuna covid-19 con ARNm, el 11 de septiembre la compañía informó que su vacuna más actualizada, dirigida a XBB.1.5 (ARNm-1273.815), fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos para la temporada de vacunación de otoño de 2023, la cual también puede dirigirse eficazmente a las variantes circulantes que se prevé dominen durante los próximos meses, como EG.5, o "Eris".



Sumado a esto, la compañía ha manifestado que también está en marcha la investigación y desarrollo de una vacuna combinada que proteja contra VRS, influenza y covid-19, que pueden ser clave para inmunizar, con una sola dosis anual, contra las tres grandes enfermedades respiratorias que ponen en peligro a la población. Se prevé que esté lista en los próximos tres o cinco años.



El RSV, la influenza y el covid-19 son un recordatorio de la fragilidad de la salud pública y la necesidad de una vigilancia constante y una preparación adecuada. La cooperación global, la inversión en investigación y el acceso equitativo a las vacunas son clave para superar este triple desafío y proteger la salud de las comunidades en todo el mundo.

Así son las vacunas bivalenes contra el covid-19

Hasta el momento, las únicas vacunas bivalentes desarrolladas, estudiadas y aprobadas por los científicos para aplicarlas en humanos son las versiones adaptadas de Moderna, Spikevax y Pfizer-BioNTech, Comirnaty. Sin embargo, cuando estos biológicos empezaron a ser aprobados a finales de 2022, muchos expertos se preguntaron si realmente eran necesarios. Para aquel entonces, al menos dos tercios de la población mundial ya había completado los esquemas de refuerzo, pero el virus continuaba mutando y parecía necesario encontrar una fórmula de inmunización mucho más óptima.



Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA, aseguró durante una rueda de prensa en 2022 que la meta con la vacuna actualizada era lograr extender el tiempo de protección contra la enfermedad, sobre todo en la población más vulnerable. Por este motivo, justo cuando los científicos preveían un aumento de las infecciones por covid-19 en el hemisferio norte, países como Estados Unidos y Reino Unido decidieron aprobarlas bajo el uso de emergencia.



A pesar de que todavía no se tenía información suficiente sobre el biológico, la iniciativa se tomó en un momento en que la inmunidad conferida por la vacunación monovalente contra las últimas versiones altamente contagiosas de ómicron estaba empezando a disminuir.

Desde el año pasado, Reino Unido y Estado Unidos constituyen una especie de ‘prueba piloto’ en la que han tenido que pasar varios meses para que los investigadores recopilaran datos que certifiquen la eficacia de la vacuna bivalente.



“La esperanza es que al aumentar la cantidad de anticuerpos que tenemos contra la variante ómicron, en particular, restauraremos el tipo de protección que teníamos con las primeras vacunas lanzadas a finales de 2020 y principios de 2021”, manifestó Marks.



A partir de ese momento, se ha logrado evidenciar que los biológicos actualizados funcionan bien como una dosis de refuerzo y pueden salvar muchas vidas. En consecuencia, el objetivo con estos refuerzos modificados es reducir las hospitalizaciones y muertes por covid-19 vinculadas a las variantes BA.4 y BA.5 o similares. La situación es alentadora si se tiene en cuenta que están indicados para población con condiciones delicadas de salud.



Para su aprobación, la FDA tuvo en cuenta los experimentos que Moderna y Pfizer-BioNTech realizaron en ratones, que mostraron mayores niveles de anticuerpos contra la cepa BA.4 y la BA.5 al usar el nuevo refuerzo frente a la formulación original.



También examinaron los resultados de los ensayos clínicos en humanos con una versión de la vacuna contra el linaje BA.1, que mostraron que el refuerzo bivalente generaba mayores niveles de anticuerpos contra ómicron y todas las variantes del Sars-CoV-2 en comparación con la original.



Sin embargo, hasta ahora, uno de los puntos ciegos del biológico es que se desconoce hasta qué punto es capaz de reducir las reinfecciones y sus avances. Tampoco se tiene certeza sobre la durabilidad de la protección conferida por estas vacunas actualizadas.



“Esa es la pregunta del millón: ¿cuánto durará la inmunidad?”, expresó Kanta Subbarao, directora del comité técnico de vacunas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Todavía no entendemos qué tenemos que hacer para provocar la durabilidad”, mencionó. El tiempo que sigan proporcionando protección también dependerá de cómo sea la siguiente variante y de lo buena que sea para evadir las células inmunitarias.



Y aunque las vacunas bivalentes pueden proporcionar una mejor protección contra las cepas BA.4 y BA.5, no han sido diseñadas para prevenir la transmisión del virus o las infecciones, lo que supone otro bache en los esfuerzos por contener la enfermedad.





