El virus procedente de China que tiene en alerta a la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este lunes un primer caso en Tailandia del nuevo virus de la misma familia del SRAS detrás de un brote de neumonía en China, diagnosticado en una persona que viajó a ese país.



La mujer, procedente de Wuhan, China, fue hospitalizada en Tailandia el 8 de enero luego de haber sido diagnosticada con una neumonía leve. “Los exámenes de laboratorio confirmaron luego que el nuevo virus era la causa”, afirmó Tarik Jasarevic, vocero de la OMS.

En un comunicado, la entidad sanitaria dijo que fue oficialmente informada por las autoridades sanitarias tailandesas de este primer caso. “Teniendo en cuenta la evolución de la situación, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, consultará a los miembros del comité de emergencia y podría convocar una reunión de este comité en un breve plazo”, añadió la organización.



En China, hasta la fecha, de los 41 pacientes diagnosticados con este nuevo tipo de coronavirus en la ciudad de Wuhan (11 millones de habitantes), un hombre de 61 años murió, según el último balance oficial.



El hombre fallecido había comprado alimentos de un mercado de mariscos en la ciudad, identificado por las autoridades como el posible foco del brote, y que permanece cerrado desde el 1 de enero. El sujeto, que padecía una enfermedad crónica del hígado, murió en el hospital el jueves pasado por un "fallo respiratorio y una neumonía severa", dijo la Comisión de Salud de Wuhan.

Lo que se sabe del virus

Según los primeros elementos, el brote está relacionado con el consumo de alimentos de origen marino comprados en un mercado de pescado en esa ciudad que fue cerrado el 1 de enero. Por el momento, no se ha establecido ninguna prueba clara de transmisión entre humanos, y ningún personal sanitario resultó infectado por el virus, según la OMS.



Los científicos chinos que investigan este brote dijeron la semana pasada que creen que el patógeno es un tipo nuevo de coronavirus, una amplia familia que abarca desde la gripe común a enfermedades más importantes como el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS, en inglés), que ya causó la muerte de 349 personas en China continental y otras 299 en Hong Kong, entre 2002 y 2003.



No obstante, los científicos aseguraron que es pronto para concluir definitivamente que se trata de una cepa del SARS.



La aparición del caso en Tailandia no pareció sorprender a la OMS. “La posibilidad que casos sean identificados en otros países no era inesperada y refuerza la razón por la que estamos pidiendo una vigilancia activa y una preparación continua en otros países”, subrayó la institución.



“La secuencia genética” del virus que China compartió el 12 de enero “permite a un mayor número de países diagnosticar rápidamente los pacientes”, agregó.



Para la OMS, es esencial que las investigaciones prosigan en China para identificar el origen de este brote, que coincide con la temporada de viajes en China con motivo del Nuevo Año Lunar, en el que cada año cientos de millones de personas vuelven a casa para pasar estas fiestas en familia, un movimiento migratorio que puede ayudar a difundir el patógeno.



Sin embargo, China no ha anunciado ninguna restricción para viajes. Los habitantes de la ciudad están preocupados por el brote y a principios de semana habían agotado las existencias de máscaras en muchas farmacias locales.

