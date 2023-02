Este lunes las autoridades sanitarias de Guinea Ecuatorial y la Organización Mundial de la Salud informaron que hay un brote de enfermedad por virus de Marburgo en el país africano. Conozca los síntomas de esta cepa y cómo se contagia.

De acuerdo con los Manuales Merck de diagnóstico y terapia, el virus de Marburgo y el Ébola son filovirus productores de hemorragias e insuficiencia multiorgánica, y tienen una elevada tasa de mortalidad.



El contagio entre humanos de esta enfermedad se produce después del contacto directo con fluidos como la sangre, saliva, vómitos u orina de personas contagiadas.



También puede transmitirse a través de superficies y materiales contaminados con dichos líquidos como la ropa o las sábanas.



El período de incubación, desde que una persona se infecta hasta que presenta síntomas, es de 2 a 21 días y la tasa de mortalidad presenta oscila entre el 24 y el 88 %.



Los primeros síntomas que se manifiestan son la fiebre elevada, el dolor de cabeza intenso y un gran molestar acompañado de frecuentes dolores musculares.



A partir del tercer día suele aparecer la diarrea acuosa e intensa, acompañada de dolor, náuseas y vómitos.



El virus también puede llegar a manifestarse mediante hemorragias graves pasados los 5 a 7 días luego de la infección.



En los casos mortales suele presentarse alguna forma de hemorragia, a menudo en varios órganos y hasta la fecha no existe vacuna para contrarrestarla.



El manejo del contagio es sintomático, hidratación y medidas de soporte. Todavía no hay tratamientos ni vacunas específicas para la EVM. Sin embargo, se están evaluando diversas formas de inmunoterapia y farmacoterapia.



Por ahora, en Colombia el riesgo de que llegue este virus es remoto, pues en 50 años no han existido casos del mismo por fuera de África, aunque, en el caso de que se presente, el Instituto Nacional de Salud ha confirmado que se utilizaría el plan de contención para el Ébola.

