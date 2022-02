Anteriormente, la epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que lidera la respuesta al coronavirus, Maria VanKerkhove, explicó a través de su cuenta de Twitter que no es conveniente usar términos 'flurona' para referirse a la coexistencia del covid-19 y el resfriado común. Según la experta, estos conceptos “implican la combinación de virus y esto no está ocurriendo”.



Estos términos corresponden específicamente a la fusión nominal, más no biológica ni patológica de las enfermedades o causas de las mismas, que terminan convirtiéndose en conceptos inexistentes que se difunden por diferentes medios.



En algunos casos, se trata de la coexistencia de dos enfermedades emergentes que, como muchas, pueden presentarse en simultáneo sin que configuren patologías nuevas al tenor de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE).



De hecho, la CIE, no incluye, en su ultima versión (la número once), que acaba de entrar en vigencia, ninguno de estos términos. Por esta razón, se puede asegurar, como lo indican muchas autoridades sanitarias, que "como patologías autónomas no existen".

La verdad sobre el 'coronadengue'

Sobre este supuesto 'virus combinado', el Instituto Nacional de Salud en Colombia (INS) afirmó que no tiene nada de extraordinario ni configura un hallazgo científico el hecho de que tanto el dengue, como el covid-19, puedan presentarse en simultáneo.



De hecho, de acuerdo con la entidad que orienta la salud publica en el país, la coexistencia de las dos patologías es común, al punto en que el año pasado se registraron más de 2.100 casos en el territorio nacional.



De igual forma, el INS insiste en que las medidas de prevención contra las enfermedades de transmisión por vectores, como el dengue, no deben descuidarse y tampoco deben abandonarse las medidas de bioseguridad que se han establecido contra el covid-19 y otros virus respiratorios.



“Si las personas no se cuidan usando el tapabocas y las otras medidas de autocuidado, y eliminando permanentemente los criaderos de zancudos, pueden terminar con las dos infecciones”, remata el Instituto Nacional de Salud (INS).



En síntesis, no existe ninguna enfermedad llamada "coronadengue".

Lo que se puede decir sobre la 'flurona'

A cerca de este supuesto virus que causó tanta polémica, las autoridades mencionaron que se trata de una infección simultánea de influenza y covid-19. Los casos identificados, no presentaron una evolución más grave que el contagio solo con coronavirus.



Así lo indicó la directora del Servicio Catalán de la Salud, Gemma Craywinckel: "tenemos algún que otro caso, pero sin que represente una diferencia respecto a los otros; son pocos, son anecdóticos y no tienen más relevancia", señaló en rueda de prensa.



La flurona sería la combinación del virus de la influenza con el covid-19, dos enfermedades respiratorias con etiología (origen) viral distinto: el nuevo coronavirus y la influenza.



Dos enfermedades con diferentes niveles de gravedad que pueden confluir en una sola persona, sin que esto implique el surgimiento de un nuevo virus.

Neumonías bacterianas y el coronavirus

En muchas oportunidades la combinación de enfermedades respiratorias de origen bacteriano pueden aparecer simultáneamente o como complicaciones una de la otra.



Si bien parece una sola patología en realidad son dos que terminan por complicar la condición clínica de una persona, por lo que se requiere intervenciones específicas para cada uno de los agentes causantes.

