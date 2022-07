Situada en la orilla oeste del río Nilo, a la altura de la actual ciudad de Luxor, los arqueólogos egipcios hallaron la momia de Ramsés V en su tumba. Este sería un descubrimiento clave no solo para la egiptología, sino también para la historia de las enfermedades.



El cuerpo conservado del faraón, marcado por las pústulas de la viruela, ha permitido a los historiadores documentar el caso más antiguo de la infección. Egipto y la India habrían sido las primeras civilizaciones en enfrentar los brotes del virus, hace más de 3.000 años.



Poco a poco, la enfermedad se extendió hacia las rutas del comercio en Asia, África y Europa, llegando finalmente a las Américas en el siglo XVI. Se estima que en el continente europeo, la viruela acabó con 60 millones de personas solo en el siglo XVIII. A nivel mundial, 300 millones de personas fallecieron a causa de esta patología en el siglo XX.



La viruela no solo es una enfermedad que devastó a la humanidad por milenios, también es reconocida por ser el primer virus erradicado en el mundo entero. Este complejo poxvirus que solo infectaba a las personas (y no a los animales) se propagaba a través de la saliva y tardaba 14 días en manifestarse. Cuando lo hacía, destrozaba el sistema inmunológico. Su tasa de letalidad llegó a ser hasta del 30 por ciento, por lo que en algunas culturas antiguas estaba prohibido dar nombre a los niños hasta que lograran sobrevivir a la infección.



Los síntomas iniciales incluían cuadros de fiebre y vómitos, seguidos en días posteriores de la formación de llagas en la boca y erupciones cutáneas. Al cabo de unos días, las erupciones de la piel se convertían en protuberancias cargadas de denso líquido con un característico hundimiento en el centro. Con la evolución de la enfermedad, las protuberancias se convertían en pústulas y después en costras, las cuales se caían y dejaban cicatrices en el cuerpo.



La enfermedad se propagaba a través del contacto de personas sanas con personas contagiadas o mediante el intercambio de objetos contaminados con el virus responsable de la enfermedad.



La principal vía de prevención consistió en inocular la vacuna desarrollada contra la viruela, mientras que para su tratamiento, una vez contraída la enfermedad, existían antivirales específicos, aunque de efectividad escasa.



El descubrimiento de la vacuna contra la viruela cambió la historia de la humanidad y ha sido uno de los mayores triunfos de la salud pública global. El 9 de diciembre de 1979, una comisión mundial certificó que la viruela había sido erradicada, y dicha certificación fue oficialmente aceptada por la 33.ª Asamblea Mundial de la Salud en 1980.



“Ha habido éxitos enormes en salud pública, como la provisión de agua limpia, los antibióticos y muchos otros. Pero este, sin duda, fue un tremendo triunfo”, comentó hace algunos años a la BBC el profesor Paul Fine, experto en epidemiología de enfermedades transmisibles de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

El descubrimiento de la vacuna contra la viruela cambió la historia de la humanidad y ha sido uno de los mayores triunfos de la salud pública global. Foto: Istock

La vacuna

La batalla humana contra la viruela comenzó hace 2.000 años con el antecedente más antiguo de la vacunación. Los autores Meyer Friedman y Gerald Friedland detallan en su libro Los diez mayores descubrimientos de la medicina (1998) que la técnica se llamaba variolización y consistía en inocular deliberadamente a una persona sana, introduciendo costras secas de viruela por la nariz mediante un mecanismo de aire a presión. Los pacientes que recibían este tratamiento contraían un tipo más benévolo de viruela y desarrollaban inmunidad ante la enfermedad de por vida.



En 1721, la esposa del embajador inglés en Turquía, Lady Montagu, introdujo el procedimiento de la variolización en Londres. Los médicos empezaron a tomar material de las llagas de personas contagiadas con viruela para aplicarlo en pacientes sanos a través de 4 o 5 rasguños en el brazo. La técnica redujo las tasas de mortalidad, pero los contagios eran inminentes y el 3 por ciento de las personas continuaban muriendo después de ser expuestas al pus de la viruela.



No fue sino hasta 1761 cuando el médico e investigador británico Edward Jenner pondría en práctica un nuevo método de inmunización. Había escuchado de la boca de Sarah Nelmes, una ordeñadora de vacas, la siguiente afirmación: “Yo nunca tendré la viruela porque he tenido la viruela bovina. Nunca tendré la cara marcada por la viruela”. Y sería precisamente gracias a esta creencia popular que el investigador descubriría la vacuna contra la enfermedad.



El 14 de mayo de 1796, Jenner decidió inocular a un niño de 8 años llamado James Phillips con un poco de materia infectada que obtuvo de una persona que padecía de la viruela bovina. El pequeño desarrolló una fiebre leve que desapareció a los pocos días. Unos meses más tarde, Jenner puso en práctica la prueba definitiva para erradicar la epidemia. Volvió a inocular a James, pero esta vez con viruela humana para comprobar si el niño desarrollaba la enfermedad. Los resultados le dieron la razón y el niño ni contrajo la enfermedad ni murió.



Edward Jenner explicó este procedimiento en un detallado escrito llamado ‘Investigación sobre las causas y los efectos de la viruela vacuna’. Aunque el experimento se realizó con 23 personas más y se obtuvo el mismo resultado exitoso, sus conclusiones fueron rechazadas por la academia. La Royal Society y su presidente le respondieron que “no debía arriesgar su reputación presentando a una entidad docta algo tan en desacuerdo con el conocimiento establecido”, escriben Friedman y Friedland.



A pesar de la impugnación de los expertos al método de Jenner, su proceso de inmunización fue tan reconocido que recorrió el mundo entero y redujo potencialmente las tasas de mortalidad durante siglos. No obstante, un nuevo brote de viruela apareció en 1967 y las cifras registraron entre 10 y 15 millones de contagios a nivel mundial, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una campaña de erradicación basada en la vacunación. Gradualmente, la enfermedad se fue concentrando solo en el Cuerno de África, hasta

Reservas del virus

Viruela del mono. Foto: iStock

Parece que la viruela ha reducido su protagonismo a los libros de historia. Sin embargo, existe otra cara de la moneda que no brilla tanto: se han conservado reservas del virus en dos laboratorios del mundo: los Centros de Control de Enfermedades (CDC) en Atlanta (Estados Unidos) y el Vector Lab, en Siberia (Rusia).



Desde hace décadas, agremiaciones de científicos y entidades como la OMS se preguntan si es necesario mantener estas muestras del virus.



La destrucción de las reservas sería el capítulo final de la erradicación de esta infección. De lo contrario, siempre existirá el riesgo de que el virus se escape accidentalmente.



Hasta ahora, los científicos han logrado trazar los genomas completos de unas 50 cepas del virus variola, y se ha demostrado que el patógeno puede ser creado con estas secuencias. Razones suficientes para que algunos científicos y expertos consideren que existe una pequeña posibilidad de que el virus vuelva a manifestarse como arma biológica.



Ante un panorama como este, tanto Estados Unidos como Rusia han dado la misma respuesta: no quieren destruir el virus. Kathleen Sebelius, quien fue secretaria de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos hasta 2014, mencionó en aquel entonces que era prematuro acabar con las reservas del virus. En una carta abierta a The New York Times, la funcionaria explicó la posición del Gobierno argumentando “su compromiso para eventualmente destruir las reservas”.



Una de las razones por las que se ha vuelto a poner sobre la mesa la idea de que es posible desarrollar un arma biológica con el virus de la viruela es el reciente e insólito brote de viruela del mono, que se extiende por el mundo con un crecimiento del 77 por ciento en tasas de contagio en tan solo semanas, según los registros de la OMS.

En el mundo, ya se han reportado dos nuevas muertes por viruela del mono, lo que eleva a tres el número de decesos desde que se informó de este brote en mayo de 2022. En total, los casos confirmados de la enfermedad ascienden ahora a 6.027 en 59 países.



Se ha estudiado la viruela del mono desde 1958, pero aún no se sabe a ciencia cierta qué provocó el aumento repentino del virus. Genéticos que han estado al tanto de la situación han dicho que los casos encontrados recientemente poseen formas similares a patógenos estudiados en 2018 y 2019.



Aunque la viruela del mono no es igual a la viruela humana –teniendo en cuenta que su origen, sus tasas de contagio y letalidad son mucho menores–, se ha vuelto a abrir un debate sobre si las nuevas generaciones estarían potencialmente expuestas a un nuevo tipo de viruela humana a falta de inmunidad contra la infección.



Asimismo, se ha puesto en relieve la carencia de vacunas para combatir el virus en la actualidad.



Lo cierto es que si bien no existe una vacuna desarrollada específicamente contra la viruela del mono, algunos países han empezado a enfocar su atención en la inyección contra la viruela humana, ya que ofrece una protección del 85 por ciento, teniendo en cuenta que ambos virus son bastante similares.

