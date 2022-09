La viruela del mono puede causar complicaciones neurológicas como encefalitis, según se ha visto en brotes anteriores, pero "no hay pruebas suficientes para estimar la prevalencia de estas en el actual episodio de la enfermedad".



Investigadores del University College de Londres han hecho una revisión de estudios sobre síntomas neurológicos o psiquiátricos vinculados a la viruela del mono notificados hasta mayo de 2022, es decir, antes de la extensión a nivel mundial del brote actual.



En su análisis, que publica eClinical Medicine, el equipo también encontró pacientes que habían presentado confusión o convulsiones, además de dolores musculares, fatiga, dolor de cabeza, ansiedad y depresión.



Los investigadores afirman, en todo caso, que "aún no hay pruebas suficientes para estimar la prevalencia de complicaciones neurológicas en el brote actual", según un comunicado del centro universitario.



El autor principal del estudio, Jonathan Rogers, precisó que las complicaciones neurológicas graves, como la encefalitis y las convulsiones, "aunque son raras, se han observado en suficientes casos de viruela del mono como para preocuparse", por lo que su estudio destaca la necesidad de seguir investigando.



También hay pruebas, dijo, de que los trastornos del estado de ánimo, como la depresión y la ansiedad, "son relativamente comunes en las personas con viruela del mono". La revisión incorporó 19 estudios, con 1.512 participantes (1.031 con infección confirmada), en EE.UU., Nigeria, República Democrática del Congo, República del Congo y el Reino Unido.



En los estudios con pruebas relevantes, entre el 2 % y el 3 % de los pacientes tuvieron complicaciones graves, como convulsiones o encefalitis, aunque esos estudios incluían principalmente a pacientes hospitalizados de años anteriores. Sin embargo, las pruebas sobre la prevalencia de estos síntomas son muy limitadas, ya que la revisión solo identificó dos casos de convulsiones, cinco de encefalitis y seis de confusión, por lo que se necesitan estudios más amplios.



Aunque los investigadores no pudieron agrupar los datos de los síntomas psicosociales debido a que las pruebas eran incompletas, en algunos estudios al menos la mitad de los pacientes experimentaron al menos una de las mialgias (dolores musculares), fatiga, dolor de cabeza, ansiedad o depresión.



Los investigadores señalan que la viruela del mono puede provocar mayores tasas de mala salud mental que otras enfermedades debido a la presencia de lesiones potencialmente desfigurantes, mientras que también puede haber un estigma. Los estudios revisados no tenían suficiente seguimiento a largo plazo de los pacientes para saber si alguno de los síntomas duraba sustancialmente más que la fase aguda de la

enfermedad.



Los investigadores también advierten que la mayoría de los casos de esta revisión eran pacientes hospitalizados, por lo que los síntomas estudiados podrían no ser tan comunes en personas con casos más leves.

